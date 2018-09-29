Baba Vatansever: Sözün bittiği yerdeyiz

"KIZIM, BÖYLE BİR SIKINTIDA OLDUĞUNU SÖYLESE YALNIZ BIRAKMAZDIM"

Cenaze öncesi bazın mensuplarının sorularını cevaplayan baba Aydın Vatansever, "Biz kaldırıldığı hastaneye gittiğimizde olay olmuş bitmişti. Daha İstanbul'a gitmeden her şey söylendi. 2 gün kaldı hastanede. Zanlının da kendini yaktığı iddia ediliyor. Kızımın üzerine benzin dökerken kendi üstüne de gelmiş. O da yaralanmış, hastanedeymiş. Kızım böyle bir sıkıntıda olduğunu bize söyleseydi onu yalnız bırakmazdım" dedi.

"İDAMIN GELMESİ GEREKİYOR, 3-5 SENE YATACAKLAR YİNE YAPACAKLAR"

İHA'nın haberine göre kızından geriye 12 ve 8 yaşında 2 torununun kaldığını ifade eden Vatansever, "Bana bırakırlarsa onlara bakacağım. Onlar bana emanet. Darağacı gelecek. İdam olmadan bu cinayetler bitmez. 3-5 sene yatacaklar, yine yapacaklar. Başka çaresi yok, idamın gelmesi gerekiyor" diye konuştu.



"BU OLAY, ÖZGECAN'DAN SONRA YAŞANAN İKİNCİ VAHŞETTİR"

Vatansever'in eski kocası Nuri Öztürk ise, "Bu olay gizlenmemeli. Bu olay Özge Can'dan sonra yaşanan ikinci bir vahşet. Bu olay kapatıldıkça devam edecek. Türkiye bu olayı görmeli. Ben idam istiyorum. İdam cezası çıkmalı. Bu bir azgınlık. Çocuklarımın psikolojisini düzeltmem için destek almam gerekiyor. Kimde kalması gerektiğini çok iyi bilemiyorum. Babası onların yanında olacak. Ben 14 Ocak 2017'de anlaşmalı boşanma yaptım. Başlarına gelecek varmış. Kimse böyle olmasını istemezdi. Bu böyle olmamalı. Yapan kişiyi tanımıyorum. Kendisi Kütahyalıymış. Çarşamba günü istemeye geleceklermiş. Vicdanım rahat değil" dedi.