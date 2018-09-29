1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Amerikan filmlerine özenip gasp yaptı

Adana'da Fazilet Karamanlı'nın (88) mendille ağzını kapatıp tokat attıktan sonra altınlarını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Aziz L. (38), "Amerikan filmlerini çok izledim, oradaki suçlular yakalanmıyordu. Siz beni nasıl yakaladınız?" dedi
29 Eylül 2018 11:35
Yazdır
Amerikan filmlerine özenip gasp yaptı

Olay, 25 Eylül'de Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İlaç şirketinde pazarlama görevlisi olarak çalışan Aziz L., işsiz kalınca 80 bin lira olan borcunu ödeyemedi. Aziz L., yaklaşık 1 ay önce Fazilet Karamanlı'nın kapısını çalıp, kendisini belediye anket görevlisi olarak tanıttı. Karamanlı'ya çeşitli sorular soran Aziz L., yanlız yaşadığını öğrendi.

Olay günü tekrar aynı apartmana gelen Aziz L., bu kez kapıyı açan Karamanlı'nın ağzını mendil ile kapattı. Aziz L., tokat atıp yere düşürdüğü Fazilet Karamnlı'nın kolundaki ve boynundaki altınları alıp kaçtı.

KAÇARKEN PARMAK İZLERİNİ SİLDİ

Aziz L kaçarken elindeki mendille, apartmanın giriş kapısında dokunduğu yerlerdeki parmak izlerini sildi. Olay yerine geldiği kendi otomobilini bırakıp, çevirdiği taksiyle Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesi'ne gitti. Burada bir giyim mağazına giren Aziz L., kendisine yeni bir tişört alıp, olayda kullandığı elbisesini çıkardı. Daha sonra tekrar olay yerine dönen Aziz L., otomobiline binerek evinin yolunu tuttu. Şüpheli ertesi gün, altınları farklı kuyumculara götürerek sattı.

KAMERALARLA ADIM ATIM TAKİP

Olayın ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, apartmandaki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, şüpheliyi güvenlik kameralarından adım adım izledi. Yaklaşık 30 kilometrelik yol güzergahında 130'dan fazla kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, Aziz L.'nin altınları sattığı kuyumcunun güvenlik kameralarına bile ulaştı. Ayrıca polis, Aziz L.'nin kaçtığı cadde ve sokaklarda izlediği güzergahların krokisini çıkardı. Ekipler Aziz L.'nin kendi evine giriş anının da güvenlik kamerası görüntülerini elde etti. Yapılan araştırmanın ardından Aziz L., evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

'SİZ BENİ NASIL YAKALADINIZ?'

Emniyete götürülen Aziz L. sorgusunda, "Bir süredir işsizdim, borcumu ödeyemez duruma geldim. Amerikan filmlerini izliyorum, orada parmak izlerini silen, kıyafetlerini değiştiren hırsızlar yakalanmıyor. Siz beni nasıl yakaladınız?" dedi.

Aziz L.'nin yakalandığını öğrenen yakınları ise emniyete gelerek, Fazilet Karamanlı'nın zararını karşılamak istediklerini belirtti. Yakınları, çalınan 8 bin lira değerindeki altınları polise getirdi.

ALTINLARINI TESLİM ALDI

Altınlarını alan Karamanlı ise polis ekiplerine olayı bu kadar kısa sürede çözdükleri için teşekkür ederek, "Ben bu altınlardan umudu kesmiştim, önemli olan altın değil. Yaşlı bir kadınım, ölebilirdim, beni bu hale getiren kişiye üzülüyorum. 3 kuruş için hapse girecek, altın önemli değil" diye konuştu. Kendisine yardımcı olan polisleri evine kahve içmeye beklediğini de söyleyen Karamanlı ekip otosuyla tekrar evine gönderildi.

Aziz L. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 6,950 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dizi oyuncusu hakkında uyuşturucu ticareti iddiası
30 Eylül 2018 09:50		 Beykoz'da dere taştı, bir binaya yıldırım düştü
30 Eylül 2018 08:50
Parkta nöbet tutan teyze altınlarına kavuştu
30 Eylül 2018 08:35		 Su tankında ölüm! 13 gün dayanabildi
30 Eylül 2018 08:20
Otomobille kamyon çarpıştı: 3 ölü
30 Eylül 2018 08:00		 Teknofest'in ikincisi 2019'da Atatürk Havalimanı'nda
30 Eylül 2018 07:40
Polis hırkadan kopan düğmeyle cinayeti çözdü
30 Eylül 2018 06:20		 Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
29 Eylül 2018 23:18
Cani köpeği internette satılan avcı oku ile vurmuş
29 Eylül 2018 22:48		 Edanur'dan 29 gündür haber alınamıyor
29 Eylül 2018 21:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye
Fiyatı 3 ayda 2'ye katlandı! Çöpte bile kalmadı
Suriyeliler artık geri dönmeye başladı
Evde 3 dil öğrendi 5 bin şarkı çevirdi
AK Parti'den af teklifi için üç aşamalı strateji
30 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları
Memura ödenen taltif ve ödül tutarları ne kadar arttı?
Parkta nöbet tutan teyze altınlarına kavuştu
Su tankında ölüm! 13 gün dayanabildi
CHP'de aday listelerinde 'fermuar sistemi'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
saç kremi 1
alpagu 1
kargu 2
pişmaniye 1
recm 1
ankara 1
dolar 1
kaçak güreşmek 1
entry kelimesinin türkçesi 1
taburcu olmak 1
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin polis alınacak
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İdil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kazancı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kurulu 25 uzman yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sırac Eğitim Kurumları Sınıf ve İngilizce Öğretmeni Alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam