Reyhanlı saldırısında 8 yakalama kararı

MİT'in dev operasyonu ile Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadesini Habertürk duyurmuştu. Nazik 31 sayfalık ifadesinde saldırı ile bağlantılı 24 kritik ismi fotoğraflardan teşhis etmişti.

Bu isimlerin bir kısmının terör örgütü THKP-C Acilciler grubu üyesi olduğu tespit edildi. Bazı isimlerin ise saldırı ile irtibatlı olmalarına rağmen bugüne kadar deşifre olmayan isimler olduğu görüldü.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre bu gelişme üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu isimlerden açık kimlikleri tespit edilen 8'i hakkında hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Savcılığın talebi Nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edildi. Ve söz konusu isimler hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı.

Nazik'in sorgusunda saldırıda kullanılan patlayıcıları getirdiğini belirttiği Mehmet Gezer de hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında bulunuyor.

Nazik, Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Reyhanlı saldırısına dair yargılamaya bakan Ankara 9, Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.