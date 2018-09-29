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Eskişehir'deki FETÖ soruşturmasında tutuklama
Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince İzmir ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan Özgür A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Özgür A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emrah Yaşar
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