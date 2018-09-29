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16 yaşındaki çocuğa öpücük cezası

Antalya Kamile Çömlekçi Ortaokulu ve Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 6 öğrencinin isminin karıştığı 'öpücük davası' karara bağlandı. Okul yönetimi, polis ve savcılığı harekete geçiren olaylar serisi aynı okulda okuyan 13 yaşındaki A.Ş. isimli öğrencinin cep telefonu ile çektiği video ile başladı
29 Eylül 2018 10:26
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16 yaşındaki çocuğa öpücük cezası

İddiaya göre kız öğrenci S.Ö. (13) ile A.K. (16), sosyal medya üzerinden mesajlaşıp duygusal yakınlık kurdu. Okul bahçesinin arkasında buluşan öğrenciler birbirlerine sarılıp öpüştü. Bu sırada aynı okulda okuyan A.Ş., S.Ö. ile A.K.'nın videosunu çekti. A.Ş., cep telefonuyla çektiği videoyu olaydan bir gün sonra Facebook üzerinden S.Ö.'ye gönderdi. S.Ö. de videoyu 2 arkadaşı ile paylaştı. Aynı görüntü 2 çocuk arasında daha paylaşıldı.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, bu sırada çekilen görüntü ile ilgili okulda tartışma yaşanınca devreye okul müdürü ve sınıf öğretmenleri girdi. Soruşturma sonunda görüntüyü çeken 13 yaşındaki A.Ş. hakkında müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, 16 yaşındaki A.K. hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı, görüntüleri kendi aralarında paylaşan 4 çocuk hakkında ise çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları nakletmek suçlamasıyla Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan yaşları 13 ile 16 arasında değişen 6 çocuktan 5'i beraat ederken, lise 10'uncu sınıf öğrencisi A.K., 7'nci sınıf öğrencisi S.Ö.'ye karşı basit cinsel istismar suçunu işlemekten 4.5 yıl hapis cezası aldı.

Karar sonrası Hürriyet muhabirine konuşan avukat Sevcan Aydın Uzun, "Çocukların oyun olarak gördüğü bir hadise ağır cezaya kadar geldi. Neyse ki 5 çocuğumuz için beraat kararı aldık. Lise öğrencisi A.K. ile ilgili çıkan bilirkişi raporunda ergenliğin vermiş olduğu dürtülerle bu eylemi gerçekleştirdiği, cezaya gerek olmadığı vurgusu yapıldı ancak savcı ve hakim bu talebi dikkate almadı. Duruşma sonunda A.K. basit cinsel istismardan ceza aldı" dedi.
Hürriyet
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