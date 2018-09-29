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Irak'ın kuzeyinde 8 silahlı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında Metina bölgesinde 3, Avaşin-Basyan bölgesinde 5 olmak üzere 8 silahlı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında Metina bölgesinde 3, Avaşin-Basyan bölgesinde 5 olmak üzere 8 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.
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