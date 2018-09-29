Hastanede film gibi tatbikat

Senaryo gereği hastanedeki yangın itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri, hastanede mahsur kalan kişileri camlardan tahliye etti.

Kimi hastalar merdivenle indirilirken, kimileri de sedyelerle ambulanslara taşındı. Gerçeği aratmayan tatbikatı vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. İkinci kattan şişirme yatağa atlayan ve alevleri söndüren hastane çalışanları çevredekilerden alkış aldı.

Tatbikat dronla görüntülendi.

Bilecik İtfaiye Müdürü Cengiz Tokluca, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikat gereği devlet hastanesinde yangın olduğuna dair ihbar aldıklarını belirterek, "Ekiplerimiz kısa sürede hastaneye intikal etti. İki yaralıyı indirerek ambulansa teslim etti. O sırada çocuk servisinin üst tarafında kalan hastaları çadır kurarak kurtardık." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Sivil Savunma Uzmanı Mustafa Ertekin ise senaryo gereği hastanede büyük bir yangın çıktığını dile getirerek, "İtfaiye ve AFAD'dan yardım istedik. Bizim kendi UMKE ekiplerimiz destek verdi. Yaralılarımız vardı, onları kurtardık. Daha sonra atlama yastığına mahsur kalan öğrencilerimizi indirdik. Mühim olan eksiklerimizi görmek, büyük olaylara hazır olmak ve önlemini almak." ifadesini kullandı.

Harun Kaymaz