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Van merkezli FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama
Terör örgütü FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 muvazzaf askerden 8'i tutuklandı
Van merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 muvazzaf askerden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında yakalama kararı bulunan bir zanlı aranıyor.
Van Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Van, Hakkari, Bitlis, Kırıkkale, Düzce, Konya, İstanbul, İzmir, Kütahya, Edirne, Osmaniye, Elazığ, Ankara, Burdur ve Isparta'da 25 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alınmıştı.
Zanlıların adreslerindeki bilgisayar ve dokümanlara el konulmuştu.
Necat Hazar
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