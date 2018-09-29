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Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
Eskişehir'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Oğuz Kaan Elver (28) idaresindeki 26 SE 378 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi'nde, Selma Sezer'in kullandığı 16 YG 026 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Elver, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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