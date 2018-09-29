Darbe başarılı olsaydı devletin üst düzeyini yargılayacaklardı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarılı olması halinde devletin üst düzeyinin yargılamalarını yapacak sözde "sıkıyönetim mahkemeleri"ne atanan eski askeri yüksek yargıçlar hakim karşısına çıkacak.

Sözde sıkıyönetim direktifinde "Askeri Yargıtay Başkanı" olarak adı geçen Haluk Zeybel ile "Askeri Yargıtay Başsavcısı" olarak görevlendirilen Yusuf Tamer Çetin'in de aralarında bulunduğu 15 eski askeri yüksek yargıcın yargılanmasına ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde başlanacak.

Zeybel ve Çetin'in yanı sıra meslekten ihraç edilen eski askeri yargıçlar Mehmet Şimşek, Arif Fikret Özev, Ertuğrul Şahin, Turgay Öztoprak, Cemil Çelik, Şeref Ayyıldız, Hatan Ata, Yaşar Yüce, Şerif Bek, Salih Buçukoğlu, Hamdi Demiralay, Turgay Akgül, Ahmet Uçar da ayrı ayrı yapılacak duruşmalarda yargılanacak.

Haluk Zeybel, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanması, sözde sıkıyönetim direktifinde Askeri Yargıtay Başkanı olarak görevlendirilmesi, istihbarat raporları, tanık beyanları doğrultusunda FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilmişti.

Yusuf Tamer Çetin de terör örgütü üyeliği ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan tutuklanması, sözde sıkıyönetim direktifinde Askeri Yargıtay Başsavcısı olarak görevlendirilmesi, istihbarat raporları, tanık beyanları doğrultusunda FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılmıştı.

"Sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin iddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde yargılamaları yapacak sözde "sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi"nin oluşumu irdelenmişti.

İddianamede, Askeri Yargıtayın darbeciler tarafından 2 daire olarak belirlendiği anlatılmıştı. Birinci dairenin, sözde sıkıyönetim mahkemelerinden gelen kararların temyiz incelemesini gerçekleştirecek makam, ikincisinin ise askeri mahkemelerden gelecek kararların temyiz merci olarak görev yapmasının planlandığı belirtilmişti.

Sözde sıkıyönetim direktifine göre, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanacak 15 eski askeri yüksek yargı üyesinin bir kısmı da sıkıyönetim mahkemelerinde görev yapacaktı.

Milli Savunma Bakanı Akar'a davetiye

Öte yandan, dosyada müşteki sıfatıyla yer alan dönemin Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için de duruşma tarihlerinden haberdar edilmesi ve talebi halinde duruşmalara katılabilmesi için davetiye çıkarıldı.

Akar'ın duruşmalara katılma zorunluluğu bulunmazken, istediği takdirde yazılı veya sözlü beyanda bulunabilecek.