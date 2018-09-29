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Plastik atıklar 'minik dostlara' yuva oldu

Plastik Sanayicileri Derneği tarafından hayata geçirilen Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi kapsamında geri dönüştürülen 300 tonu aşkın plastik atık sokak hayvanlarına yuva oldu
29 Eylül 2018 11:38
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Plastik atıklar 'minik dostlara' yuva oldu

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) tarafından hayata geçirilen Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi kapsamında geri dönüştürülen 300 tonu aşkın plastik atık sokak hayvanlarına yuva oldu.

Plastik tüketimi her geçen yıl artış gösterirken, bu ürünlerin atıkları çevre ve insan sağlığı için büyük tehdit oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) verilerine göre, dünyada her yıl 300 milyon ton plastik atık meydana geliyor. Dünya genelinde her bir dakikada 1 milyon plastik şişe satın alınırken, her yıl 5 trilyona yakın plastik poşet kullanılıyor.

Türkiye'de ise kişi başına düşen plastik tüketimi son 3 yılda yüzde 11,5 artışla geçen yıl 90,1 kilograma yükseldi. Bu nedenle plastik kirliliğinin önlenmesinde geri dönüşüm büyük önem taşıyor.

PAGDER de plastik geri dönüşümüne ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Derneğin 2014'te başlattığı Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi, geniş katılımlı ve önemli geri dönüşüm projelerinden biri olarak dikkati çekiyor. Söz konusu projeyle plastik atıkların geri dönüşümü gerçekleştirilirken, sokak hayvanlarına da sıcak bir yuva sağlanıyor.

Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi kapsamında 300 tonu aşkın plastik atık geri dönüştürülerek sokak hayvanlarına yuva oldu. Projeyle kedi ve köpek kulübelerinin üretimi için geri dönüştürülmüş ham maddelerin kullanılmasıyla 280 bin dolarlık tasarruf imkanı sağlandı. Ayrıca, orijinal ham madde kaynakları korunarak 300 tonu aşkın plastik atığın gömülmesinin ya da yakılmasının önüne geçildi.

2 bin sokak hayvanına kulübe yapıldı

PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, AA muhabirine, Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi'nin sağladığı katkıları anlattı.

Gülsün, yıllık 10 milyon tonu aşan üretim rakamlarına ulaşılan Türkiye plastik pazarında üretim kabiliyetlerinin yanı sıra sorumlu tüketim alışkanlıklarının da tüm kamuoyunca benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Plastiklerin büyük bir katma değer zinciri yaratarak ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişimlerine katkıda bulunduğunu ifade eden Gülsün, "Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi ile bugüne kadar bin 700 köpek kulübesi ve 300 kedi kulübesi üreterek, hayvan bakım evlerinde kedi ve köpek dostlarımızın sıcak birer yuvaya kavuşmasına imkan sağladık." dedi.

"706 milyar dolarlık değer yaratılabilir"

Gülsün, söz konusu projeyi her geçen gün büyüterek sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyada her yıl 2,6 trilyon dolar değerindeki atık ya toprağa gömülüyor ya da yakılıyor. Geri dönüşüm ekonomisine geçilmesiyle 706 milyar dolarlık bir ekonomik değer yaratılabilir. Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklanan Yeni Plastik Ekonomisi raporuna göre, geri dönüşüm sistemsizliğinden plastik ambalaj atıklarında yıllık yaklaşık 80-120 milyar dolarlık bir kaynak ekonomiden çıkıp gidiyor. Günümüzde plastik ambalaj atıklarının küresel anlamda ancak yüzde 14'ü geri dönüşüme dahil ediliyor."
Anadolu Ajansı
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