OHAL Komisyonunun 'baba-oğul' kararları aileyi mutlu etti

Meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun kararıyla, mesleğe iadesine hükmedilenler arasında aynı aileden olanlar da yer aldı.

Bir adliyede mübaşir olarak görev yapan A.S, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) irtibatı ve bağlantısı olduğu gerekçesiyle görevden ihraç edildi. A.S'nin zabıt katibi oğlu M.S. de KHK ile ihraç edildi.

Baba A.S. ile oğlu M.S, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurdu.

Yapılan inceleme sonrasında baba ve oğlu, söz konusu terör örgütleri, yapı, oluşum veya gruplarla üyeliğini, mensubiyetini veya iltisakını, bunlarla irtibatını ortaya koyan herhangi bir bilgi ve belge elde edilememesi üzerine OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla mesleğine geri döndü.

Komisyona teşekkür

Baba A.S, AA muhabirine, "Komisyon bizi haklı buldu. Yerinde bir karar verdi. Örgütle bağlantımızın olmadığını tespit etti. Devletimiz var olsun. Komisyona adaletli davrandığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Farklı belediyelerde memur olarak çalıştıkları sırada meslekten ihraç edilen baba M.T. ile oğlu M.T. de Komisyonun kararıyla göreve iade edildi. Baba M.T, hem oğlunun hem de kendisinin göreve iade edilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. M.T, Komisyonun yerinde bir karara imza attığını belirtti.