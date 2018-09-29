1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tabiat parkları 'cazibe merkezi'ne dönüştü

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan yatırımlarla cazibe merkezi konumuna gelen Sinop, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'taki tabiat parkları, yılın 8 aylık döneminde 778 bin 464 ziyaretçiyi ağırladı
29 Eylül 2018 11:44
Yazdır
Tabiat parkları 'cazibe merkezi'ne dönüştü

Yaz aylarının sıcak ve bunaltıcı havasından kaçarak serin bir ortamda tabiatın doğanın çıkarmak isteyenlerin uğrak noktası haline gelen tabiat parklarına ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tabiat parklarının artık bölge turizmine önemli katkılar sunan cazibe merkezleri konumuna geldiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan yeni yatırımlarla tabiat parklarının insanların rahat edebilecekleri alanlar haline getirildiğini vurgulayan Başyiğit, bu yatırımlarla tabiat parklarını ziyaret edenlerin sayısının yıllık 1 milyon seviyelerine ulaştığına dikkati çekti.

Ziyaretçi sayısında yüzde 86'ya varan artış

Bölge müdürlüklerine bağlı Sinop, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'taki tabiat parklarının 2018 yılında yoğun ilgi gördüğüne işaret eden Başyiğit, geçen yıla göre ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandığını belirtti.

Tabiat parklarının her ne kadar turizme hizmet etse de korunan alanlar statüsünde olmalarından dolayı doğal güzelliklerinin bozulmaması için yoğun gayret gösterdiklerini dile getiren Başyiğit, şöyle devam etti:

"Tabiat parkları, ülkemizin doğal güzelliğe sahip özel alanları. Bu yerlerin insanların ziyaretine açılması bakımından son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı önemli yatırımlara imza attı. Tabii ki bu yatırımlar yapılırken hazırlanan planlara sadık kalındı. İnsanlar buralara yoğun ilgi göstermeye başladı. Geçen yıl 8 ayda 506 bin 770 ziyaretçi ağırlayan tabiat alanlarımızı bu yıl aynı dönemde 778 bin 464 kişi ziyaret etmiş. Geçen yılın aynı dönemine göre bazı tabiat parklarımızı ziyaret eden kişi sayısında yüzde 86'ya varan artış söz konusu. Yaşanan bu artışta Bakanlığımızca yapılan yeni yatırımlar çok etkili oldu."

"Zarar vermeme noktasında hassasiyet göstermelerini istiyoruz"

Başyiğit, tabiat parklarının toplumun her kesimi tarafından korunması gerektiğinin altını çizerek, "İnsanlarımız yatırımlarla çok güzel alanlar haline gelen doğamızı korumalılar. Zarar vermeme noktasında hassasiyet gösterilmesini istiyoruz. Maalesef özellikle çöp konusunda sorumsuz şekilde hareket edenler var. Plastik şişeleri ve diğer çöpleri doğaya atanlar var. Yine yaptığımız tesislere zarar verenler bulunuyor. Bu doğa bütün insanlığa ait, bozmadan gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 670 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karayollarında durum
30 Eylül 2018 09:15		 Kırbaç bizi teğet geçti, Zorba komşuyu fena vurdu
30 Eylül 2018 08:45
Fiyatı 3 ayda 2'ye katlandı! Çöpte bile kalmadı
30 Eylül 2018 08:15		 Evde 3 dil öğrendi 5 bin şarkı çevirdi
30 Eylül 2018 07:50
Teknofest ilk yılda dünya 2'ncisi
30 Eylül 2018 07:20		 Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
30 Eylül 2018 06:30
Evinde anne, tarlada çiftçi, iş yerinde patron
29 Eylül 2018 23:30		 Konya mutfağının vazgeçilmezi 'bamya çorbası'
29 Eylül 2018 23:00
Şehit uzman çavuş için Hakkari'de tören düzenlendi
29 Eylül 2018 22:42		 Henüz 25 yaşında ama 4 üniversite bitirdi
29 Eylül 2018 22:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye
Fiyatı 3 ayda 2'ye katlandı! Çöpte bile kalmadı
Suriyeliler artık geri dönmeye başladı
Evde 3 dil öğrendi 5 bin şarkı çevirdi
AK Parti'den af teklifi için üç aşamalı strateji
30 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları
Memura ödenen taltif ve ödül tutarları ne kadar arttı?
Parkta nöbet tutan teyze altınlarına kavuştu
Su tankında ölüm! 13 gün dayanabildi
CHP'de aday listelerinde 'fermuar sistemi'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
saç kremi 1
alpagu 1
kargu 2
pişmaniye 1
recm 1
ankara 1
dolar 1
kaçak güreşmek 1
entry kelimesinin türkçesi 1
taburcu olmak 1
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin polis alınacak
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İdil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kazancı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kurulu 25 uzman yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sırac Eğitim Kurumları Sınıf ve İngilizce Öğretmeni Alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam