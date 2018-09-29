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'Cep'ten konuşmada dakika ücreti düşürüldü

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca dakikası 90 kuruş olarak ücretlendirilen cep telefonu arama ücreti 56,7 kuruşa düşürüldü
29 Eylül 2018 11:53
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'Cep'ten konuşmada dakika ücreti düşürüldü

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca dakikası 90 kuruş olarak ücretlendirilen cep telefonu arama ücreti 56,7 kuruşa, kısa mesaj ücreti de 90 kuruştan 40,75 kuruşa indirildi

Söz konusu uygulama, 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, mobil elektronik haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesini belirledi.

Buna göre, dakikası 90 kuruş olan cep telefonu arama ücreti, 1 Ocak 2019'dan itibaren 56,7 kuruşa düşürüldü.

Daha önce yine 90 kuruş olarak ücretlendirilen 1 kısa mesajın ücreti ise 40,75 kuruş olarak yeniden belirlendi.

"Açma-kapama" ücreti 25 lirayı geçmeyecek

Kurul ayrıca son zamanlarda tüketicilerin yoğun şikayeti nedeniyle "açma kapama" ücretine de sınır getirdi.

Karar gereğince bir takvim yılındaki ilk işlemin ücretsiz olduğu açma kapama için operatörler tarafından mevcut durumda 29,90 lira alınırken, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamayla bu rakam yüzde 20 düşürüldü.

Uygulama kapsamında, "açma kapama" için işlem başına en çok 25 lira ücret alınacak.
Anadolu Ajansı
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