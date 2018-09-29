1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gübrede indirim ve prim desteği Güneydoğu çiftçisine can suyu oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlanacağını ve buğday ile arpada prim desteğinin artırılacağını açıklaması Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
29 Eylül 2018 12:33
Yazdır
Gübrede indirim ve prim desteği Güneydoğu çiftçisine can suyu oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlanacağını ve buğday ile arpada prim desteğinin artırılacağını açıklaması Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çiftçileri sevindirdi.

Akaryakıt giderlerinin yarısının devlet tarafından karşılanmasıyla rahat bir nefes alan çiftçiler, şimdi de Bakan Pakdemirli'nin, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim ayrıca arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğinin önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeneceğini müjdelemesinin sevincini yaşıyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Alp, AA muhabirine, gübredeki indirimin arpa ve buğdaydaki desteğin çiftçiye olumlu şekilde yansıyacağını söyledi.

"Verimin yükselmesini sağlayacak"

"Gübre fiyatında düşüş ve desteklerdeki artış çiftçimizi üretime yönlendirecektir. Bu da birim alanda verimin yükselmesini sağlayacaktır." diyen Alp, dekarda yüzde 50'lik bir artışın çiftçinin de cebine yansıyacağını vurguladı.

Alp, çiftçinin kullanacağı gübreyi çok iyi seçmesi gerektiğine dikkati çekerek, "İç üretimimizle gübre ihtiyacımızın yüzde 90'ını karşılayabilecek kapasite ve imkanımız var." diye konuştu.

"Son yıllarda gübre kullanımında yüzde 22,5 düşüş gözlemleniyor. İnşallah bu yüzde 15'lik fiyat düşüşü ve tarımsal destekler çiftçimizin gübre kullanımını biraz daha standart değerlere taşıyacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin çiftçi ve tarımsal potansiyeli yüksek." ifadelerini kullanan Alp, verim artışı getirecek destek kararının ekonomi açısından sevindirici bir haber olduğunu aktardı.

"Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum"

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, gübrenin yanı sıra buğday ve arpada da verilen desteğin çiftçi için cansuyu olduğunu söyledi.

Buğdayın Türkiye'nin stratejik ürünlerinden biri olduğunu dile getiren Aydiş, şöyle konuştu:

"Son aldığımız müjde ile buğdayda ton başına verilen 50 liralık destek 100 liraya çıktı. Bu esasında sevindirici çünkü buğday Türkiye'de stratejik bir ürün. Buğday olmazsa olmaz. Geçen sene 1,5 liraya aldığımız gübre bu yıl 3 lira 60 kuruşa çıktı. Gübrede yüzde 15'lik bir düşüş sağlanması önemli. Aynı şekilde buğdaydaki destekleme 50'den 100 liraya çıkıyor. Bu açıdan Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."

Aydiş, çiftçinin her platformda desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Bugün baktığımızda açlıktan ölen insanların olduğu ülkelerin tarımı yok. Bu anlamda Türkiye'de tarıma çok önem gösterilmesi lazım. Evet, güzel şeyler oluyor ama biz daha güzel şeylerin olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Siirt Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İrfan Obay, Bakanlığın gübrede yaptığı indirimin, arpa ve buğdayda sağlayacağı desteğin bölge çiftçisine katkı sunacağını belirtti.

Verilen destekler sayesinde çiftçinin daha fazla üretim gerçekleştireceğini anlatan Obay, "Bu indirimle çiftçi eski standartlarına kavuşarak ürününe yeterli gübre verecek. Arpa ve buğdayda verilen destek bölge çiftçisine can simidi olacak." diye konuştu.

Bölgede ekilen ürünlerin genelde buğday, arpa, fıstık, nar, arpa, mercimek olduğunu, bu ürünlere standart gübre verilmesi gerektiğini dile getiren Obay, bu indirimlerin çiftçiyi rahatlatacağını vurguladı.

"Devlete teşekkür ediyoruz"

Çiftçiler de karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Kozan köyünde çiftçi İbrahim Demir (40), yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraştığını, Bakanlığın açıkladığı kararın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Son yıllarda devletin çiftçileri rahatlamak için birçok destek verdiğine işaret eden Demir, "Bakanlığın müjdesi çiftçiler için çok iyi oldu. Çiftçiler bu kararı sevinçle karşıladı. Devlete bu konuda teşekkür ediyoruz. Bu indirimler devam etsin istiyoruz. Devletin gübrede yüzde 15 indirim yapması bize ilaç gibi geldi." ifadelerini kullandı.

İsmet Demir (45), babadan kalan tarlasında 15 senedir üretim yaptığını aktardı.

"Devletimizden bu indirimi bekliyorduk. Çiftçiler bu kararla rahatladı, nefes aldı. Çiftçiye ilaç gibi geldi." diyen Demir, bu indirim sayesinde çiftçinin tarlasını rahatça ekebileceğini aktardı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,187 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi 11 milyonu aştı
30 Eylül 2018 10:00		 Ukrayna ile ticareti STA katlayacak
30 Eylül 2018 07:55
Borsa'ya üç ayın en yüksek yabancı girişi oldu
30 Eylül 2018 06:10		 Elma ihracatında yüzler gülecek
29 Eylül 2018 20:47
Palamutun boyu uzadı, fiyatı aynı kaldı
29 Eylül 2018 18:33		 1,5 milyon TL'lik yatırımdan olumlu sonuç
29 Eylül 2018 15:32
Merkez bankaları altın topluyor
29 Eylül 2018 14:58		 Gümüşhane'de havalimanı için çalışmalar sürüyor
29 Eylül 2018 13:46
Devlet teşviki 2 bin Bismilliye ekmek kapısı oldu
29 Eylül 2018 13:44		 Yerli kamikaze göreve hazır
29 Eylül 2018 13:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye
Fiyatı 3 ayda 2'ye katlandı! Çöpte bile kalmadı
Suriyeliler artık geri dönmeye başladı
Evde 3 dil öğrendi 5 bin şarkı çevirdi
AK Parti'den af teklifi için üç aşamalı strateji
30 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları
Memura ödenen taltif ve ödül tutarları ne kadar arttı?
Parkta nöbet tutan teyze altınlarına kavuştu
Su tankında ölüm! 13 gün dayanabildi
CHP'de aday listelerinde 'fermuar sistemi'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Evci çıkmak 3
Nisa 34 2
tesisatçı 1
günaydın sözlük 1
ankara 1
tofaş'ın üretimi 9 gün durdurması 2
pişmaniye 1
döşemeci 2
tsk'nın kadın pilot almıyoruz açıklaması 2
eksilmek 5
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin polis alınacak
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İdil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kazancı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kurulu 25 uzman yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sırac Eğitim Kurumları Sınıf ve İngilizce Öğretmeni Alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam