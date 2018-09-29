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'Su faturalarının ÜFE ile artması yanlış'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Faturalardaki su ve atık su bedellerinin ÜFE oranıyla her ay artırılması yanlış
29 Eylül 2018 12:46
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'Su faturalarının ÜFE ile artması yanlış'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, faturalardaki su ve atık su bedellerinin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranıyla her ay artırılmasının yanlış olduğunu belirterek, "Su faturası elektrik faturasıyla yarışır hale gelmişken, bu şekilde yapılan zamlar vatandaşı zora sokuyor. Zaman kaybedilmeden bu yanlış uygulamalardan vazgeçilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'daki su faturalarının arttığını ve bunun basında tartışıldığını belirterek, bunun nedeninin Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (ASKİ) aylık ÜFE oranındaki artış olarak gösterildiğini ifade etti.

İşçi ve memur gibi çalışan vatandaşların maaşının ÜFE oranında yükselmediğini ve faturalardaki su ile atık su bedellerinin ÜFE oranıyla her ay artırılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Palandöken, faturaların en temel harcama kalemleri olduğunu ve bunların artmasıyla alım gücü ve enflasyonun olumsuz etkilendiğine işaret etti.

Palandöken, "Vatandaş ve esnaf faturalarda indirim beklerken, bu yapılan 'gizli zam' niteliğinde, adaletsiz bir uygulamadır. Su faturası elektrik faturasıyla yarışır hale gelmişken, bu şekilde yapılan zamlar vatandaşı zora sokuyor. Zaman kaybedilmeden bu yanlış uygulamalardan vazgeçilmeli." ifadesini kullandı.

Su faturalarının, elektrik faturalarıyla yarıştığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Faturanın yarısından fazlası, su bedeli dışındaki farklı kalemler. Örneğin, son 5 yıldır su faturalarına sayaç okuma bedeli de eklendi, bunun gibi vergi ve eklentilerle faturalar zaten yüksek gelirken, ÜFE oranındaki aylık artış kabul edilemez. Doğalgaz aboneleri için de 2 ay önce ön ödemeli sayaçlarla ilgili bir uygulama yürürlüğe girdi, 500 liralık gaz alan vatandaş, zam geldiği gün 300 liralık kullanmışsa kalan 200 liraya da o günden itibaren zam yansıtılıyor. Önceden peşin parası ödenmiş hizmetin faizi de vatandaşa verilmeli öyleyse. Ya da o faiz miktarı zamdan düşülmeli. Fakat böyle bir şey olmadığı için dolayısıyla bu da su faturasındaki gibi yanlış bir uygulama."
Anadolu Ajansı
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