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Bakan açıkladı, Çeşme'deki tüm plajlara belediye talip oldu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, halk plajlarını ihaleye çıkartacakları açıklamasıyla bir kez daha gündeme geldi. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, Türkiye'nin en güzel plajlarından Ilıca Plajı'nı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden aldıklarını, gelecek yaz yeni düzenlemeyle hizmete açacaklarını, şezlong ve şemsiyenin bedava olacağını açıkladı. Dalgıç, "Bakanlığın açıklamasından sonra ilçemizdeki diğer halk plajlarına da talibiz" dedi
29 Eylül 2018 13:05
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Bakan açıkladı, Çeşme'deki tüm plajlara belediye talip oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019'da halk plajları için ihale yapılacağını, bu sürecin ocak ayında tamamlanmasının beklendiğini, yeni sezonda ise bu plajlarda fiyat kontrolünü ve denetimi bakanlığın yapacağını açıkladı. Bakan Ersoy'un Bodrum, Çeşme ve Antalya'daki halk plajları için ihale açıklamasından sonra Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme, bir kez daha gündeme geldi.

Bakanlığın halk plajlarına yönelik çalışmasının bir örneğinin bu yaz başında Çeşme Belediyesi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, 2014 yılında göreve başladığı zaman ilçelerindeki bütün plajların belediyeye verilmesiyle ilgili başvuruda bulunduklarını ifade ederek, gelişmeleri şöyle anlattı:

"Doğal SİT olan alanlar için Çevre Bakanlığı'na, diğer plajlar için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne başvurduk. Bu çalışmalardan sonra geçen Haziran ayında Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Bizden istedikleri ücreti kendilerine yatırdık. Hatta biz protokolde plajda şezlong ve gölgelikler bedava olmak üzere 300 bin TL para yatırdık. Plajın bize boş olarak teslim edilmesi lazımdı.

Biz plajı teslim aldıktan sonra bu alanların temizliğini yapacağız. Bize teslim edildiği andan itibaren şezlong ve gölgelikler ücretsiz olacak. Hatta bu malzemeleri de aldık, depolarda duruyor.

Çeşme'de yeni bir dönem başlayacak. 2019 yazı hizmetler ücretsiz olacak. Yeterli miktarda soyunma kabini, tuvalet ve duş yapılacak. Biz gelirimizi belediyenin işlettiği ekonomik fiyatla satış yapacak olan büfelerden karşılayacağız."

Muhittin Dalgıç, sadece Ilıca Plajı için değil, bakanlığın açıklamasından sonra ilçelerindeki Pırlanta ve Altınkum plajlarına da talip olduklarını, ihale için gerekli çalışmalara başladıklarını anlattı.
DHA
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