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Meteoroloji: Tropik fırtınanın yönü değişti

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın, yönünü değiştirerek Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de beklenen rüzgar şiddeti ve yağış miktarının azalması bekleniyor" denildi
29 Eylül 2018 13:28
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Meteoroloji: Tropik fırtınanın yönü değişti

Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, "Bilindiği üzere ülkemizin kıyı Ege kısımları ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen tropik fırtına, bugün yapılan son tahminlerde hareket yönünün değişerek Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor" dedi.


Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, kıyı Ege kısımları ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen 'Tropik Fırtına' ile ilgili yazılı açıklama yaptı.


Fırtınanın hareket yönünü değiştireceğini bildiren Coşkun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Ülkemizin batı kıyılarını yarın sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenilen Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın; bugün yapılan son tahminlerde hareket yönünün değişerek, Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor. Bu sebeple Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de beklenilen rüzgar şiddeti ve yağış miktarının bir miktar azalması bekleniyor. Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de Pazar günü rüzgar hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise m2'ye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği, ancak Ege denizinde açıklarda rüzgar hızının 100 km/saat ve üzerinde eseceği, yağışın ise metrekareye 100 kg üzerinde meydana geleceği tahmin ediliyor. Bu tür fırtınaların, yön ve şiddeti değişebildiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Özellikle çiftçilerimize, denizcilerimize, balıkçılarımız ve bölgedeki vatandaşlarımız ile yetkililere; yaptığımız uyarıları takip etmelerini, dikkatli ve tedbiri elden bırakmamalarını öneriyoruz"
DHA
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