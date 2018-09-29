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Meteoroloji: Tropik fırtınanın yönü değişti
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın, yönünü değiştirerek Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de beklenen rüzgar şiddeti ve yağış miktarının azalması bekleniyor" denildi
Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, "Bilindiği üzere ülkemizin kıyı Ege kısımları ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen tropik fırtına, bugün yapılan son tahminlerde hareket yönünün değişerek Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor" dedi.
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