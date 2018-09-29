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Yerli kamikaze göreve hazır

Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 15 Kargu döner kanatlı vurucu İHA sistemi teslime hazır hale getirildi. Kargular, Attila-1 anti personel harp başlığı taşıyacak. Attila-1, 1.2 kilogram ağırlığında, anti personel maksatlı ve parça tesirli olarak tasarlanıp üretildi. Binanın içine girebilen "Kargu", düşmanın eline geçmemek için kendisini imha de edebiliyor
29 Eylül 2018 13:33
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Yerli kamikaze göreve hazır

"Kamikaze" olarak adlandırılan Kargu döner kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) sistemi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunuluyor. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından milli ve yerli imkanlarla geliştirilen vurucu İHA'lar bir yandan yeni versiyonlarla geliştirilirken diğer yandan güvenlik güçlerine teslim ediliyor.

KARA KUVVETLERİ İÇİN HAZIR HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyetinin artırılması için daha önce Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına sunulan Kargu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına da hazır hale getirildi. Anayurt Güvenliğine Yönelik Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı Sözleşmesi kapsamında 15 Kargu vurucu İHA, 3 yer kontrol istasyonu, 3 adet şarj istasyonundan oluşan ilk 3 adet Kargu vurucu İHA sisteminin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatına yönelik kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Kargularla birlikte 15 Attila-1 anti personel harp başlığı kullanıma sunulacak. 1.2 kilogram ağırlığındaki Attila-1, anti personel maksatlı ve parça tesirli olarak tasarlandı ve üretildi.


KARGU DA MÜHİMMATI DA GELİŞTİ

Özellikle meskun mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanan Kargu ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebiliyor. Kargu'nun aerodinamik tasarımını ve ağırlık konfigürasyonunu optimum seviyeye getiren STM, farklı operasyonel ihtiyaçlara da yanıt vermek üzere bu İHA için çeşitli tip ve özelliklerde harp başlıkları geliştirdi. Bu geliştirmelerle yetinmeyen STM, Kargu'nun mühimmat etki alanını ve kapasitesini genişletti.

AA'nın haberine göre hedef tespit ve isabet oranı da artırılan Kargu, çok daha karmaşık görevlerin üstesinden gelebilir hale dönüştürüldü. Buna göre Kargu, birbirine benzer unsurların bulunduğu kalabalıklarda dahi verilen hedefi diğerlerinden ayırt edip işaretleyerek etkisiz hale getirebilecek hassasiyete ulaştı.


3 FARKLI PATLAYICI SEÇENEĞİ

Kargu, farklı operasyonel ihtiyaçlar için 1.5 kilograma kadar 3 farklı tipte patlayıcı taşıyabiliyor. Kargu, görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip bulunuyor. Yer kontrol noktasına dönüş enerjisi kalmadığında düşmanın eline geçmemek için güvenli bir yüksekliğe tırmanıp kendini imha edebilen Kargu, hedefe dalış safhası dahil herhangi bir aşamada görevin iptaline ve eve dönüşe olanak sağlıyor.
Anadolu Ajansı
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