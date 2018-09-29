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Siber güvenlik kurallarına uymayana 1 milyon liraya kadar ceza
Ulusal siber güvenlik faaliyetleri ile siber saldırılara karşı korunma ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik yükümlülükleri yerine getirmeyen veya tedbirleri uygulamayanlara bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası uygulanacak
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, işletmecinin Arayan Hat Bilgisi'ne (CLI) ilişkin mevzuat gereği yükümlülüklerini ve numaralandırmaya ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde, bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası uygulanacak. İhlalin ağır kusur oluşturduğu durumlarda ise işletmecinin yetkilendirmesi feshedilecek.
Şebeke ve bilgi güvenliği ile siber güvenliğe ilişkin ihlaller başlığı eklenen
yönetmelik kapsamında, ulusal siber güvenlik faaliyetleri ile siber saldırılara
karşı korunma ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik kurumun görevleri kapsamında
belirleyeceği yükümlülükleri yerine getirmeyen veya aldıracağı tedbirleri uygulamayan
gerçek kişilerle işletmeciler dışındaki özel hukuk tüzel kişilerine (dernek,
vakıf, sendika, şirket) bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası
uygulanacak.
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