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Vicdansızlar okla vurup öldürdü!
Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde bir köpeği okla vurularak öldürülmüş halde bulan vatandaşlar, durumu emniyet ve belediye ekiplerine bildirdi.
Bölgede çalışma yapan belediye ekipleri, köpeği bölgeden kaldırdı. Bir süre ekipler tarafından incelenen köpek daha sonra gömüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.
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