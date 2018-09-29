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Gümüşhane'de havalimanı için çalışmalar sürüyor

Gümüşhane ve Bayburt illerine hizmet verecek yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı inşaatında 200 futbol sahası büyüklüğündeki alanda dolgu çalışmaları devam ediyor
29 Eylül 2018 13:46
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Gümüşhane'de havalimanı için çalışmalar sürüyor

İki kenti havalimanı ile buluşturacak olan ve Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Salyazı köyünde yapımı süren havalimanı, Gümüşhane'ye 67, Bayburt'a 47 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yer tesliminin ardından 13 Mart'ta yapımına başlanan, 31 Mart 2020'de tamamlanması planlanan havalimanında mevcut pistin sökülmesinin ardından büyük uçakların da rahatlıkla inebileceği, yan yollarla birlikte 60 metre genişliğinde, 3 kilometre uzunluğunda olacak pist çalışması sürüyor.

Bölgedeki turizm, ticaret, sanayi ve istihdamın gelişmesine de katkı sağlaması öngörülen projeyle iki ilin gurbetçileri de daha konforlu ve hızlı seyahat etme fırsatı bulacak.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, havalimanı inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Memiş, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, inşaatın hızla devam ettiğini belirterek, havalimanının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane ve Bayburt'a kazandırdığı önemli ve değerli bir proje olduğunu söyledi.

Müteahhit firmanın alanda çalışmalarını hızla sürdürdüğünü bildiren Memiş, "200 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı, havaalanı pistini dolguyla hazır hale getiriyorlar. Büyük uçakların bile inebileceği uluslararası bir havalimanı olacak. Pistin uzunluğu 3 kilometreyi geçecek, genişliği de 45 metre. Yan yollarıyla beraber 60 metreyi bulacak bir genişlik olacak." ifadelerini kullandı.

"Yapılan hiçbir havalimanı işlemeden durmadı"

Havalimanının mania hattı ve diğer coğrafi şartlar açısından Karadeniz sahilindeki sis ve pusun görülmeyeceği bir havalimanı olduğuna işaret eden Memiş, şöyle devam etti:

"Yeni Zigana Tüneli ve burayla ilgili karayolu planımız yapıldığında belki de sahile en yakın havalimanı olacak. Sahil şeridinde yaşanacak hava muhalefeti nedeniyle oralara inemeyen uçakların tercih edeceği ilk havalimanı Gümüşhane-Bayburt Havalimanı olacak. Her açıdan çok iyi şekilde kullanılacağını biliyoruz. Bütün stratejik planlar ve fizibilite raporları bize bunu gösteriyor. Hayalin de ötesinde olan bir projenin yapıldığını, hayata geçtiğini görüyoruz. "

Memiş, bölgenin Karadeniz'in "GAP"ı olduğunu dile getirerek, "(Çalışır mı, işler mi?) diye zaman zaman yorumlar görüyoruz. Yapılan hiçbir havalimanı işlemeden durmadı. Ordu-Giresun Havalimanı yapıldığında aynı yorumlar yapıldı fakat hem Trabzon'da hem de Ordu-Giresun Havalimanı'nda bilet bulunamıyor. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyoner liderliği sonucunda oldu. Dağların arkasında yaşayan bizleri düşünen bir liderimiz var. Gümüşhaneli ve Bayburtlu vatandaşlarımız olarak geleceğe daha umutla bakıyoruz." sözlerine yer verdi.

"Havaalanını bitirildiğinde çok iyi çalışacağına eminiz"

Vali Memiş, havalimanın yapıldığı bölgede 30 baraj ve gölet inşaatının da eş zamanlı devam ettiğine dikkati çekerek, "Kaynağı yurt dışı olan döviz operasyonuna rağmen firmanın işlerini devam ettirmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. İnşallah ülkemiz terör, ekonomik terör tehditlerini vatandaşlarımızın ferasetiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hep beraber bertaraf edecek. Bu negatif algıyı toplumsal olarak da bertaraf etmek durumundayız." dedi.

Veysel Kara
Anadolu Ajansı
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