1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan ile Merkel kahvaltıda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kahvaltıda bir araya geldi
29 Eylül 2018 12:50
Yazdır
Erdoğan ile Merkel kahvaltıda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Şansölyelik Binası'nda kahvaltıda bir araya geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin'e giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Bellevue Sarayı'nda askeri tören düzenlenmiş, ardından Erdoğan ve Merkel baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısına geçerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve önemli açıklamalara imza atmıştı.

Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlendiği ortak basın toplantısında kapsamlı bir ikili görüşme gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Merkel, Türkiye'deki ekonomik gelişmelere ilişkin olarak ise, ''Almanya, ekonomik olarak istikrarlı bir Türkiye istiyor. Ekonomik olarak kalıcı büyüyen bir Türkiye istiyoruz.''' dedi.

Erdoğan ile İdlib konusunu ele aldıklarını kaydeden Merkel, bugünkü kahvaltılı toplantıda da bu konuyu tekrar görüşeceklerini belirtti.

İdlib'te kırılgan bir durum olduğunu kaydeden Merkel, ''Suriye konusunda Türk, Rus, Fransız devlet başkanları ve benim katılacağım dörtlü zirvenin ekim ayında yapılabilmesi için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Can Dündar'a ilişkin soruya, "Türk yargısı bırakılması gerekli olanları zaten tutuksuz yargılanmak üzere de olsa bırakmıştır. Hatta hiç ona gerek kalmadan bırakılması gerekeni de bırakmıştır. Son söylediğiniz kişiye gelince, önce Can Dündar'ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve bunun Türk yargısı tarafından 5 yıl 10 ay mahkum edildiğini biliyorsunuz. 5 yıl 10 aya mahkum olan bir kişi aradaki bir boşluğu fırsat bilerek kaçarak Almanya'ya gelmiştir. Şu anda bu kişi Türk yargısına göre mahkumdur ve 5 yıl 10 ay mahkumiyeti vardır. Ajandır. Devletin sırlarını ifşa etmiştir. Hiçbir ülkede devletlerin sırları ifşa edilmez. İfşa edilmesi suç teşkil eder" yanıtını verdi.
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 6,733 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yunanistan'dan bazı kaçakların 'geri itildiği' iddiası
30 Eylül 2018 10:15		 McKinsey kararı polemik oldu, Bakanlık 'icra yetkisi yok' dedi
30 Eylül 2018 08:55
CHP'de aday listelerinde 'fermuar sistemi'
30 Eylül 2018 08:30		 AK Parti'den af teklifi için üç aşamalı strateji
30 Eylül 2018 08:10
Suriyeliler artık geri dönmeye başladı
30 Eylül 2018 08:00		 MHP'de kamp gündemi ittifak
30 Eylül 2018 07:35
Memura ödenen taltif ve ödül tutarları ne kadar arttı?
30 Eylül 2018 07:30		 Adaylara MHP tavsiyesi: Traş olun, gülümseyin...
30 Eylül 2018 06:50
Hacca gittiler dönemediler, Bakanlık devrede
30 Eylül 2018 06:40		 30 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları
30 Eylül 2018 00:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye
Fiyatı 3 ayda 2'ye katlandı! Çöpte bile kalmadı
Suriyeliler artık geri dönmeye başladı
Evde 3 dil öğrendi 5 bin şarkı çevirdi
AK Parti'den af teklifi için üç aşamalı strateji
30 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları
Memura ödenen taltif ve ödül tutarları ne kadar arttı?
Parkta nöbet tutan teyze altınlarına kavuştu
Su tankında ölüm! 13 gün dayanabildi
CHP'de aday listelerinde 'fermuar sistemi'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Boyunu aşmak 3
eksilmek 5
recm 1
Evci çıkmak 3
Nisa 34 2
akp-pdy 1
Umudunu Kaybetme 3
Meslegini her firsatta göze sokan insan 7
tesisatçı 1
döşemeci 2
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin polis alınacak
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İdil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kazancı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kurulu 25 uzman yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sırac Eğitim Kurumları Sınıf ve İngilizce Öğretmeni Alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam