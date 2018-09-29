URAP açıkladı... Son iki yılda hangi üniversiteler sıralamada yükseldi?

ODTÜ'ye bağlı olarak faaliyet gösteren URAP tarafından Makale, Atıf, Bilimsel Doküman, Doktora Mezunu Öğrenci Sayısı ile Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı olmak üzere beş ana kriter esas alınarak her yıl üniversitelerimiz sıralanmaktadır.

Bu kapsamda, 2018-2019 sıralamaları dün itibarıyla URAP tarafından ilan edildi. (Sonuçlara ayrıntılı bakmak için TIKLAYINIZ.)

Biz de devlet üniversitelerinin bir önceki yıla göre akademik performans puanlarının değişimi ile sıralamadaki yerlerinin nasıl değiştiğini görmek için tablo hazırladık.

Geçen sene sıralamada ikinci olan Hacettepe Üniversitesi bu sene ODTÜ'yü geçerek birinciliği yükseldi.

Ayrıca, genel anlamda baktığımızdaa 15 Temmuz darbe girişiminin üniversitelerde yarattığı etkinin akademik performanslara yansıdığı çok açık gözüküyor. 107 üniversiteden yalnızca 42'sinin akademik performans puanlarını arttırdığı görülürken, diğer üniversitelerde düşüş yaşandı.

Yavuz Selim KAPLAN

İŞTE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN SON İKİ YILDA AKADEMİK PERFORMANSLARINA GENEL DURUMU