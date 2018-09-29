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'Martı' timlerinin sayısı 478'e ulaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü, araç trafiğine kapalı alanlarda görev yapan bisikletli tim "Martı"lara 150 polis daha ekledi
29 Eylül 2018 14:20
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'Martı' timlerinin sayısı 478'e ulaştı

Araç trafiğine kapalı alanlarda görev yapan bisikletli polis timi "Martı"ların sayısı, hibe edilen 150 bisikletle birlikte 36 şehirde 478'e çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenleyici polislik hizmetlerinin geliştirilmesi, suçun işlenmeden önlenmesi, suçla daha etkin ve verimli bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla motorize ekiplerin giremediği ya da yeterince hizmet veremediği noktalarda (yeşil alanlar, fuar alanları, sahil şeritleri, mesire alanları), turizm bölgelerinde ve araç trafiğine kapalı alışveriş merkezleri civarında görev yapmak üzere 2002'de kurulan "Martı" timi, bağışlanan 150 bisikletle güçlendi.

Bir bisiklet firması tarafından hibe edilen 150 bisikletin teslim töreni, Kadıköy rıhtımında yapıldı.

Burada konuşan EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı Devriye Hizmetleri Şube Müdürü Şehsuvar Mehmet Ünal, bisikletlerden 100'ünün İstanbul'da kullanılacağını söyledi.

Ünal, bisikletli polis timlerinin özellikle turizm bölgeleri ve araç trafiğine kapalı yerlerde önleyici hizmetlerin faaliyetlerinin geliştirilmesi, suç ve suçlu ile daha etkin mücadele edilmesi için 2002 yılında kurulduğunu hatırlattı.

En önemli motivasyonlarının halkın kendilerine duyduğu güven ve sevgi olduğunu dile getiren Ünal, "Polisimizin imkan ve kabiliyetleri arttıkça suç ve suçlularla mücadeledeki başarımız da katbekat artacaktır. Bu doğrultuda teşkilatımıza yeni katılan, hibe edilen 150 bisikletle beraber 26 ilimizde 328 bisikletle görev yapan 'Martı'ların sayısı başta turizm illerimiz olmak üzere 36 şehirde 478'e çıkıyor." dedi.

Ünal, hibe edilen bisikletleri kullanacak polislerin İstanbul'da turizm bölgesi olan tarihi yarımada, sahiller, parklarda görev yapacağını ve bu sayede yetkinliklerinin artacağını vurguladı.

Üzerinde polis yazılı beyaz bisikletleri, açık mavi renkli üniforma ve ekipmanlarıyla dikkati çeken Martı Timleri, Mobil Park Polisleri ile koordineli olarak çalışıyor.

Mücahit Türetken
Anadolu Ajansı
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