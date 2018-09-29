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Fuat Oktay'ın annesi için cenaze töreni
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın dün vefat annesi Şaziye Oktay İstanbul'da son yolculuğa uğurlanıyor. Cenaze törenine Meclis Başkanı Binali Yıldırım da katıldı
Oktay'ın cenazesi buradaki tören öncesinde evine götürüldü ve helallik alındı.
Taziyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fuat Oktay'ın babası Ömer Oktay ve kardeşi Nihat Oktay ile aile üyeleri kabul etti.
Şaziye Oktay'ın cenazesi Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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