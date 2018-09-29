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Sonbahar aylarında birçok hastalık pusuda bekliyor

Sonbahar aylarında depresyon, sıkıntı, mutsuzluk gibi eğilimlerin artabildiğini kaydeden Diyetisyen Gamze Öztürk, mevsim değişikliğinin insanlar üzerindeki etkilerini anlattı.
29 Eylül 2018 15:08
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Sonbahar aylarında birçok hastalık pusuda bekliyor

Sonbahar aylarında depresyon, sıkıntı, mutsuzluk gibi eğilimlerin artabildiğini kaydeden Diyetisyen Gamze Öztürk, mevsim değişikliğinin insanlar üzerindeki etkilerini anlattı.

Yaz aylarını yavaş yavaş geride bırakırken, sonbahar aylarında birçok hastalığın bizleri pusuda beklediğini ifade eden Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde dispanser hizmetleri veren "Smart Health Life Center" diyetisyenlerinden Gamze Öztürk, mevsim geçişlerinde ki soğuk algınlıklarına, nezle ve grip gibi hastalıklara yakalanma riskine karşı önlem alınması gerektiğine değindi.

"Beslenme düzeninizi gözden geçirin"

"Sonbahar aylarında genellikle depresyon, sıkıntı, mutsuzluk eğilimleri artabiliyor" diyen Diyetisyen Öztürk, "Buna bağlı olarak da basit şekerli gıdalara eğilim sıklığı gözleniyor. Bunun yerine (serotonin hormonu) dediğimiz mutluluk hormonunu tetikleyebilmek için vitamin ve mineral deposu olan meyve ve sebze grubuna ağırlık verilmelidir. Sonbahar aylarında bağışıklığımızı güçlendirmek, hastalıklara yakalanma riskini azaltmak ve yakalansak dahi kolay atlatabilmek için sağlıklı ve dengeli beslenmek şart" dedi. Sonbaharda ayrı bir önem kazanan, bağışıklık sistemini güçlendirme de probiyotik içeren besinlerin olumlu etkileri olduğunu söyleyen Öztürk, "Günlük besin tüketiminize probiyotik yoğurt veya kefiri, süt veya yoğurt yerine koyup, bu besinlerden yararlanabilirsiniz. Bu dönem de vücut direncini arttırmak için aktioksidan olarak da görev yapan A,C ve E vitaminleri ile selenyum, çinko, magnezyum gibi mineralleri, bunun yanı sıra omega-3 ve omega9 yağ asitlerinden yeteri kadar almak gerekir" diyerek tavsiyede bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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