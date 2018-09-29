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Antalya'da sağanak etkili oldu
Bir ağacın yola devrildiği cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı
Antalya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Antalya'da öğle saatlerinin ardından başlayan sağanak, şehir merkezinde bazı cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluşturdu.
Yağmur suları sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Trafikte aksamalar oldu, hasarlı kazalar meydana geldi.
Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir ağacın yola devrilmesi sonucu Işık Caddesi kısa süreli trafiğe kapandı.
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