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Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurladı
Berlin temaslarının ardından Köln'e hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Almanya Başbakanı Angela Merkel uğurladı.
Berlin temaslarının ardından Köln'e hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Almanya Başbakanı Angela Merkel uğurladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya temaslarının üçüncü gününde Başbakan Angela Merkel ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'e hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin açılışını yapacak.
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