|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ezanın sesini duydu, namaz kılmaya başladı
Kırıkkale'de küçük bir çocuk, ezan sesini duyar duymaz namaz kılmaya başladı.
Kırıkkale'de küçük bir çocuk, ezan sesini duyar duymaz namaz kılmaya başladı.
Kırıkkale'de Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki kaldırımda annesiyle birlikte sebze satan küçük bir çocuk, ezan sesini duyar duymaz Allahüekber diyerek namaz kılmaya başladı.
Çevreden geçen bazı vatandaşlar ise namaz kılan çocuğu sevdi.
Cep telefonu ile çekilen görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Bu haber 11,908 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI