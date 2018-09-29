Havalimanında '1 milyonuncu yolcuya' çiçekli karşılama

Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen "1 milyonuncu yolcu" çiçeklerle karşılandı.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na özel bir havayolu şirketinden aldığı biletle 1 milyonuncu yolcu olarak gelen 50 yaşındaki Christine Eyer'i, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Havalimanı Müdürü Cengiz Aşıklı ile yetkililer karşıladı.

Havalimanı Müdürü Aşıklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa sürede 1 milyon yolcu kapasitesine ulaşmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tarihi bir gün yaşadıklarını belirten Aşıklı, "Temennimiz bu töreni 2 milyonuncu yolcuda yapmak." dedi.

Yolcuya Gazipaşa ilçesinin resmedildiği tabloyu hediye eden Belediye Başkanı Adil Çelik, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çiçeklerle karşılanan Christine Eyer ise böyle bir şey beklemediğini, çok şaşırdığını dile getirdi.

Çok büyük bir sürprizle karşılaştığını anlatan Eyer, "Türkiye'de ilk defa Alanya bölgesine geldik. İlk indiğimizde bir karşılama töreni olduğunu tahmin ettik ama bizim için olduğunu bilmiyorduk." diye konuştu.