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MEB'den 'sarıklı cübbeli ders' iddialarına açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı: "İlk incelemede, haberde yer verildiği şekilde derslere görevli öğretmenlerin dışında herhangi bir kişinin katılımının söz konusu olmadığı, bununla birlikte haberde ismi geçen dernek başkanının geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında okul yönetiminin müsaadesinde, öğrencileri ziyaret ettiği, haberde yer alan fotoğrafların ise bu ziyarete ait olduğu anlaşılmıştır"
29 Eylül 2018 15:48
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MEB'den 'sarıklı cübbeli ders' iddialarına açıklama

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Sarıklı cübbeli ders" haberindeki iddialara ilişkin yapılan ilk incelemede, habere konu olan okulda derslere görevli öğretmenlerin dışında herhangi bir kişinin katılımının söz konusu olmadığının belirlendiği ve iddialarla ilgili ayrıca inceleme başlatıldığı bildirildi.

MEB'den bugün bir gazetenin "Sarıklı cübbeli ders" başlıklı haberine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Haberde adı geçen Yenimahalle Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulunun 2014 Eylül ayında Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ahmedi Kudusi Ömer Erdoğan Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında imzalanan protokol çerçevesinde, ilgili dernek tarafından yapılan binada hizmete açıldığı aktarılan açıklamada, okulun 2014-2015 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başladığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, haberde yer alan iddialara ilişkin, "Yapılan ilk incelemede, haberde yer verildiği şekilde derslere görevli öğretmenlerin dışında herhangi bir kişinin katılımının söz konusu olmadığı, bununla birlikte haberde ismi geçen dernek başkanının geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında okul yönetiminin müsaadesinde, öğrencileri ziyaret ettiği, haberde yer alan fotoğrafların ise bu ziyarete ait olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okulun çökme riski iddiasına ilişkin ise okul binası 2017 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce görevlendirilen inşaat mühendisleri tarafından incelenmiş olup binada teknik olarak bir problem olmadığı rapor edilmiştir.

Aynı bölgede yatırım programında bulunan İmam Hatip Ortaokulu inşaatı devam etmekte olup, inşaat tamamlandığında adı geçen okul yeni binasına taşınacaktır. Habere konu olan tüm iddialara ilişkin ayrıca inceleme başlatılmıştır."
Anadolu Ajansı
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