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Elazığ'da yasak malzemeyle balık avlayanlara ceza

Keban ilçesinde "tırıvırı", "paraşüt" veya "katil tor" adıyla da bilinen yasak av malzemesiyle balık avlayan 11 kişiye 14 bin 850 lira para cezası uygulandı
29 Eylül 2018 16:01
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Elazığ'da yasak malzemeyle balık avlayanlara ceza

Elazığ'ın Keban ilçesinde yasak malzemeyle balık avlayan 11 kişiye toplam 14 bin 850 lira idari para cezası verildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Keban Jandarma Bot Tim Komutanlığı tarafından Fırat Nehri ve Karakaya Baraj Gölü'nde yasak malzemelerle balık avlayanlara yönelik denetim yapıldı.

Denetimde, Karakaya Baraj Gölü Pınarlar köyü mevkisinde 11 kişi, "tırıvırı", "paraşüt" veya "katil tor" adıyla da bilinen yasak av malzemesiyle balık avlarken suçüstü yakalandı.

Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 11 kişiye toplam 14 bin 850 lira idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen malzemeler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.

Yetkililer tarafından söz konusu av malzemelerinin kullanımının iç sularda yasak olduğu, bu tür avlanmalara karşı denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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