50 yıl önceki ilkokul öğretmenlerini ziyaret ettiler

Rize'de Adacami İlkokulunun yarım asır önceki öğrencileri öğretmenleri Hasan Şişmanoğlu'nu unutmadı.

Adacami İlkokulunun ilk mezunlarından 8 arkadaş, 50 yıl önceki öğretmenleri Hasan Şişmanoğlu'nu ziyaret etti. Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra ilk görev yeri olarak Adacami Köyü İlkokuluna atandığını söyleyen Hasan Şişmanoğlu 50 yıl önceki öğrencileriyle hasret gidererek sohbet etti.

Öğretmenlerini ziyaret etmekten memnun olduklarını söyleyen mühendis olan Rize Türk Ocağı Başkanı Turan Aslan Mercan, "Biz 8 arkadaş ilkokulda bize ilk bilgileri vererek yetişmemizde çok emeği olan Hasan öğretmenimizi ziyaret etmek istedik ve evinde kendisini ziyaret ederek elini öptük.

Öğretmenimiz aradan 50 yıl geçmiş olsa da bizleri unutmadı ve kendisini sağlıklı gördük. Öğrenci arkadaşlarım arasında Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan, Doktor Mustafa Kumbasar, Hilmi Kanbur, Yunus Mercan, Mehmet Usta, Şükrü Yılmaz ve Abdullah Yılmaz bulunuyor. Arkadaşlarla buluşarak öğretmenimizi ziyaret etmekten biz de çok mutlu olduk" dedi.