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Okul duvarı sanatla buluştu

Dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin ve çoban ressam Antalya'da bir köy okulunun duvarına öğrencilerle Truva atı resmi çizdi
29 Eylül 2018 16:16
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Okul duvarı sanatla buluştu

Dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin ve çoban ressam olarak anılan Sinan Demir, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki bir köy okulunun duvarına öğrencilerle Truva atı resmi çizdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında 55'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali, dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin ve çoban ressam olarak anılan Sinan Demir'i Korkuteli ilçesindeki kırsal mahalle Ulucak'ta bir araya getirdi. İki sanatçı, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ulucak Şehit Mustafa Demir İlkokulunun duvarlarını öğrencilerle birlikte boyadı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ressamlar Güneştekin ve Demir, 4 gün süren çalışmanın son bölümünü birlikte boyadı. 1 öğretmeni ve 13 öğrencisi bulunan köy okulunda çocukların heyecanı dikkati çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ressam Ahmet Güneştekin'in sadece Türkiye'de değil, uluslararası haklı bir şöhrete sahip olduğunu söyledi. Güneştekin'in sanat dünyasındaki eserleriyle Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli isimlerinden biri olduğunu vurgulayan Türel, "Uluslararası Antalya Film Festivali'nin bu yılki afişinde de Güneştekin'in imzası var. Sanatçımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Ressam Ahmet Güneştekin de ilk duvar resmini, 2004 yılında Coşkun Aral ile Türkiye'yi gezdiğinde Siirt'e bağlı Eruh ilçesinde boşaltılmış bir köyde yaptığını söyledi. O günden bu yana duvar boyama fırsatı bulamadığını belirten Güneştekin, "Antalya Film Festivali için tasarladığım afiş nedeniyle buraya gelecektim. Arkadaşlar köyden söz etti ve okulun duvarına bir resim yapmamı istedi. Uzun yıllar Anadolu'dan beslenen bir sanatçıyım. Asistanlarımı buraya gönderdim ve duvara bir Troya resmi önerdim. Onlar büyük bölümünü tamamladılar, bir kısmını ben boyayacağım. Umarım kalıcı olur" diye konuştu.

Okulun duvarının bir bölümünü boyayan çoban ressam Sinan Demir de köyün dağlarında dünyaya geldiğini söyledi. Çobanlık yaparken resme merak sardığını belirten Demir, okul öğretmeninin yönlendirmesiyle yeteneğini keşfettiğini kaydetti. 15 yaşında Coşkun Aral ile tanıştığını anlatan Demir, Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra yurt dışında sergiler açtığını söyledi. Demir, "Köyümün okulunun duvarını Ahmet Güneştekin ile boyamak benim için çok keyifliydi" dedi.

Konuşmaların ardından Menderes Türel, Ahmet Güneştekin ve Sinan Demir, okulun boyasız kalan son kısımlarına fırça darbeleri vurdu.

Türel, daha sonra okuldaki öğrencilere hediye dağıttı. Türel, ziyarette muhtarların ve vatandaşların da sorunlarını dinledi.
İhlas Haber Ajansı
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