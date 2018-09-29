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Belediye Başkanı'ndan 'yolsuzluk' açıklaması

Kahramanmaraş'ın Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, belediye hakkında çıkan yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.
29 Eylül 2018 16:21
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Belediye Başkanı'ndan 'yolsuzluk' açıklaması

Kahramanmaraş'ın Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, belediye hakkında çıkan yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ekinözü Belediyesi'nde yolsuzluk iddiaları üzerine Danıştay, Belediye Başkanı Çeleğen ile 6 kişi hakkında yargı yolunun açılması kararını verdi. Karar sonrası basın yayın organların da çıkan haberleri üzerine açıklama yapan Başkan Çeleğen, Ekinözü İlçesi'nde bulunan Ş.Ö isimli kişinin kendisini ve belediyeyi yıpratma kampanyasında olduğunu söyledi.

İlçede bulunan bir takım inşaat çalışmalarıyla ilgili yolsuzluğun olmadığını söyleyen Başkan Çeleğen, "Benim alnım açık verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur" dedi.

Çeleğen, "Ekinözü Belediye'sinde daha önce görev yapmış Ş.Ö adlı bir kişi vardı. Bu kişi biz belediyede göreve geçtikten sonra bizden görev istedi ve bende emekli olduğu için olumsuz yanıtını verdim. Bu kişi bizi İçişleri Bakanlığı'na şikayet etti ve bakanlık bizimle ilgili soruşturma izni vermedi. Ben bin lira para yemişsem istifa ederim. Bazı basın yayın organların da çıkan belediyemiz ile ilgili haberleri kabul etmiyorum. Ekinözü İlçesi'nde orta içmeler denilen bir yer var. Burası benim akrabalarımın yeri, bunlar bu yerin bir kısmını belediyemize bağış yaptı ve buranın yapımını belediye işçilerimiz yaptı. Bağış esnasında oraya istinat duvarı ve bir kafenin yarısı bizim akrabalarımıza geçmiştir. Ama benim cebime bir kuruş girmemiştir. Benim alnım açık verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur. Yolsuzluk iddiaları açıklanırsa da istifa ederim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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