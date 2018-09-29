MHP adaylara seçim kitapçığı hazırladı

MHP, yerel seçimlere hazırlık çerçevesinde adaylara yönelik el kitapçığı hazırladı, Üretken Belediyecilik Vizyon Belgesi'ni güncelledi.

Kitapçık ve belge, Kızılcahamam'da yerel seçim stratejisini belirlemek için düzenlenen kampta milletvekilleri ve teşkilat yöneticilerine dağıtıldı.

2019 yılının Mart ayında yapılması öngörülen yerel seçimlerde adaylara yönelik hazırlanan el kitapçığı, "mutlaka, ilk olarak, seçim iletişim süreci, açık hava salon toplantıları, yüz yüze görüşmeler ve ev ziyaretleri, seçim iletişim merkezi, etkin tanıtım, medya ile ilişkiler ve kendiniz için" bölümlerinden oluşuyor.

Kitapçıkta, öncelikle adaylara kampanya bütünlüğüne riayet etmeleri, bölgeye ait geçmiş seçim sonuçlarını incelemeleri, toplumun her kesimine yönelik mesaj vermeleri, söylemlerde dezavantajlı kesimlere yönelmeleri, ekiplerine MHP rozeti taktırmaları, sosyal medyayı önemsemeleri, telefonu kendilerinin açmaları, herkesi ve her yeri ziyaret etmeleri, zaman planlamasına uymaları öneriliyor.

Adayların saha çalışmalarında dikkat etmeleri gereken hususların da bulunduğu kitapçıkta, "Ne çok kötü bir araba ile fakirlik edebiyatı yapılmalı ne de pahalı bir araba ile hava atıyormuş görüntüsü verilmeli. Orta sınıf bir araç ile seyahat yapılmalıdır." ifadesine yer veriliyor.

Adaylara, herkesle tokalaşmaları, ikramları tatmaları, tekdüze ses tonuyla konuşmamaları, ezan okunurken ara vermeleri, konuşmalarda genel başkandan alıntı yapmaları önerilerinin de yer aldığı kitapçıkta, "İktidarı eleştirirken hakaret etmeyin. Yerin, ölçüyü kaçırmayın." değerlendirmesi yapılıyor.

- "Tıraşsız halkın önüne çıkmayın"

Tutulamayacak vaatlerin verilmemesi gerektiğinin de vurgulandığı kitapçıkta, diğer bazı öneriler de şu şekilde sıralanıyor:

"- Gençlere ve çocuklara hediye verin.

- İtirazları, eleştirileri dinleyin, soruları not edin, seçmenle asla tartışmaya girmeyin.

- Herkesle mutlaka tokalaşın. Tokalaşırken gözlerinin içine bakmayı ve elini sıkıca tutmayı ihmal etmeyin. Hanımlarla tokalaşırken onların el uzatmalarını bekleyin. Uzatırlarsa mutlaka kibarca tokalaşın.

- Koyu renk takım elbise ve gömlek giymeyin, beyaz ya da açık renk gömlek giyin. Beyaz güvenin ve masumiyetin rengidir. Tıraşsız halkın önüne çıkmayın.

- Pazar günleri kravat takmayın, seçmen sizi hep resmi görmesin.

- Seçim süreci boyunca en az 5, 10 toplantıya eşinizle katılın.

- Profesyonellerle çalışın, klasik tanıtım yöntemlerinin etkisinde kalmayın, teknolojiden yararlanın. Farklılığınızı ortaya koyacak mesajlar hazırlayın.

- Gazetelerin bölgesel eklerine önem verin, reklamdan çok haber olmaya çalışın.

- Yörede yaşanan sorunları görsel malzeme haline getirin, yerel ve ulusal basınla iyi ilişkiler kurun, bizden onlardan ayrımı yapmayın.

- Basını, basın mensuplarını ağır eleştirmekten kaçının sitemlerinizi yumuşak bir dilde ifade eden özellikle korkutma vs. söylemlerden kaçının."

- "Gerektiğinde vitamin takviyesi alın"

Kitapçıkta, adaylara yönelik ise şu öneriler yer aldı:

"Ne kadar işiniz olursa olsun uykuya zaman ayırın, kendinize dinlenme fırsatları yaratın. Uykusuzluk ve yorgunluk gerilimi ve agresifliği artırır. Gerektiğinde vitamin takviyesi alın. Her gün 30 dakika yalnız bir odada hayal kurun, çalışmalarınıza sonra devam edin. İkramlarda ada, yasemin gibi bitki çaylarını tercih edin. Sigara kullanıyorsanız kapalı alanlarda sigara içmeyin. Seçmene sigara bağımlısı olduğunuzu göstermeyin."

Bu arada kitapçıkta öneriler resimlerle destekli bir şekilde anlatıldı.

- "Belediyecilik dokunmaktır"

Parti, girişinde MHP liderinin, "Belediyecilik dokunmaktır, düşünmektir, hissetmektir ve aşkla sorunlara odaklanmaktır. Belediyecilik gülümseyen yüzdür, uzatılan eli geri çevirmeyen cömertliktir. Darda kalanların acil yardımıdır..." sözünün bulunduğu Üretken Belediyecilik Vizyon Belgesi'ni güncelledi.

Misyon, vizyon ve hedef temeline oturtulan belge, üretken belediyecilikte milliyetçilik, çalışkanlık, adalet, şeffaflık, çağdaşlık, kalkınmacılık, katılımcılık, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik başlıklı 9 ilkeyi esas alıyor.

Üretken belediyecilik için hayatın her alanında birleştirme ve buluşturmayı önceleyen ve aralarında "ayrıştıran değil, birleştiren belediyecilik, devletle vatandaşı buluşturan belediyecilik, kentle kentliyi buluşturan belediyecilik, planlama ile uygulamayı birleştiren belediyecilik, iş ile aşı birleştiren belediyecilik" başlıklarının yer aldığı 20 temel özellik sıralanıyor.

Belgede planlanan hizmet ve projeler kısa, orta ve uzun vadeli olarak değerlendiriliyor.