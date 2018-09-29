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AFAD'dan 'tropik fırtına' uyarısı

AFAD, "tropik fırtına" öncesinde vatandaşları saat saat yapılması gerekenler konusunda uyardı
29 Eylül 2018 16:31
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AFAD'dan 'tropik fırtına' uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), beklenen "tropik fırtına" konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

AFAD, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı broşürlerle "tropik fırtına" öncesi, sırası ve sonrasında vatandaşları önlem almaları konusunda bilgilendirdi.

AFAD, fırtına öncesinde alınması gereken önlemlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tropik fırtınanın gelmesine 18-36 saat kala fırtına güncellemelerine ve acil durum talimatlarına hızlı erişim için internet erişiminizin olduğuna emin olun.

Evinizin dışında tehlike yaratabilecek nesneleri kaldırın. (Bahçe mobilyası, çöp kutuları gibi), evinizdeki tüm pencereleri kapatın.

- Fırtınaya 6-18 saat kala

Hava durumu güncellemelerini ve acil durum talimatlarını almak için televizyon ve radyonuzu açın. Cep telefonunuzu şarj edin."

- Fırtınaya son 6 saat kala

AFAD'ın uyarıları arasında 6 saat kala yapılması gerekenler ise şöyle sıralandı:

"Tahliye için önerilen bir alanda değilseniz, evde yada bulunduğunuz yerde kalmayı planlayın, arkadaşlarınızın ve ailenizin nerede olduğunuzu bilmesini sağlayın. Pencerelerden, kapılardan uzak durun. Yiyeceklerinizin uzun süre kalabilmesi için buzdolabınızı en soğuk ayara getirin. En son hava durumu güncellemelerini ve acil durum talimatlarını almak üzere televizyon ve radyo yayınlarını sık sık takip edin.

Bölgenizin risk durumunu öğrenin. Fırtına uyarılarını takip edin. Afet ve acil durum çantası edinin. Dışarıda bırakılan sabit olmayan, camın kırılmasına neden olabilecek nesneleri kaldırın. Balkondaki ve çatılardaki eşyalarınızı sıkıca sabitleyin. Kapı ve pencereleri kapatın ve sağlamlaştırın. Çatı katı veya tavan arasındaki kapıları kapatın, sürgüyle emniyete alın. Kepenkleri ve panjurları kapatın ve sabitleyin.

Aracınızı kapalı garaja park edin; dışarıda bırakıyorsanız ağaç, çit ve duvarlardan uzağa park edin. Ani su basması riskine karşı hazırlıklı olun. Aşırı ve ani yağışlardan dolayı sel olabileceğinden bodrum ve alt katlarda bulunmayın. Önemli belgelerinizi su geçirmez poşetlere koyun. Bacalarınızı sağlamlaştırın. Evcil hayvanları içeri alın. Afetlere karşı konutunuzu, iş yerinizi ve aracınızı sigortalatın."

Fırtına sırasında yapılması gerekenlere ilişkin de önemli uyarılarda bulunan AFAD, şu bilgileri paylaştı:

"Mevcut acil durum bilgi ve talimatlarını dinleyin. Pencerelerden uzak durun. Tahliye uyarısı yapıldığında derhal uygulayın. Bina ve ağaçlardan uzak durun. Fırtınaya yakalandıysanız güvenli ve kapalı bir yere gidin. Aşırı ve ani yağışlardan dolayı sel olabileceğinden, bodrum ve alt katlarda bulunmayın. Taşkın sularda yürümeyin, araç kullanmayın. Köprülerden uzak durun. Fırtına esnasında araç kullanmayın. Acil değil ise yolculuk yapmayın. Araç kullanmak zorunda kaldıysanız köprü ve viyadükleri kullanmayın, alternatif yolları deneyin."

Bilgi ve talimatlar için yetkililerin açıklamalarının beklenmesi ve tehlikenin geçtiğini öğreninceye kadar dışarı çıkılmaması gerektiğine işaret eden AFAD, fırtına geçtikten sonra yapılabileceklerle ilgili ise şu ayrıntıları verdi:

"Dışarıya çıkmanız halinde koruyucu kıyafet giyin. Duvar, bina ve ağaçların yakınında yürümeyin, durmayın. Yere düşmüş ya da sallanan elektrik ve telefon kablolarına dokunmayın. Islak ise veya suda duruyorsanız elektrikli ekipman kullanmayın. Yeraltı güç hatları suyu elektriksel olarak şarj edebileceğinden su birikintilerinden uzak durun. Sel sularının temas ettiği yiyecek, içecek ve eşyalardan uzak durun. Komşu ve yakınlarınızın güvende olduğuna emin olun. Telefon sistemleri acil durumlarda yoğun olacağından yakınlarınız ile sms (mesaj) yoluyla iletişim kurun. Çağrılarınızı sadece acil durumlarda yapın. Fotoğraf çekerek herhangi bir maddi hasarı belgeleyin."
Anadolu Ajansı
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