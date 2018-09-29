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Bursa'da üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen çocuk ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen çocuk ağır yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi Örnek Sokağı'nda bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Ramiz ve Fatma M. çiftinin çocukları Ramazan M. (2), odasında oynadığı sırada açık kalan pencereden beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Ramazan M, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Ramazan M, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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