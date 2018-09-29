Türkler, Erdoğan'ı karşılamak için Köln'e akın etti

Avrupa'da yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için Köln'ne akın etti.

Güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı Köln'e akın eden Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türk bayrakları ve "Dik dur eğilme, bu millet seninle, Hedef 2023" yazılı pankartlarla karşıladı.

Berlin temaslarının ardından Köln'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Köln Havalimanı'nda Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ve diğer ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin açılışını yapacak. Erdoğan'ın açılışta konuşma yapması bekleniyor.