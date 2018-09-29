|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Türkler, Erdoğan'ı karşılamak için Köln'e akın etti
Avrupa'da yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için Köln'ne akın etti.
Avrupa'da yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için Köln'ne akın etti.
Güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı Köln'e akın eden Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türk bayrakları ve "Dik dur eğilme, bu millet seninle, Hedef 2023" yazılı pankartlarla karşıladı.
Berlin temaslarının ardından Köln'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Köln Havalimanı'nda Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ve diğer ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin açılışını yapacak. Erdoğan'ın açılışta konuşma yapması bekleniyor.
Bu haber 1,734 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI