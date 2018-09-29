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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bugün Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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