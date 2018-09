'Korucularımızın kahramanlıkları hiç unutulmayacak'

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Şüphesiz her geçen gün gelişen ve güçlenen bu ülkede, kazandığımız bu huzur ve güven ortamında korucularımızın ortaya koyduğu kahramanlıklar hiç unutulmayacak. Her an ve her zaman hayırla, duayla ve şükranla hatırlanacak." dedi.

Diyarbakır'da Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu 3. Olağan Kongresi yapıldı. Büyükşehir Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Vali Güzeloğlu, tarihin her döneminde ahlak ve adaletten ayrılmayan bir anlayışın temsilcileri olduklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin mağdur, mazlum, muhtaç ve haksızlığa uğrayan herkesin sesi ve temsilcisi olduğunu dile getiren Güzeloğlu, Türkiye'nin vatanından edilen, öksüz ve yetim bırakılan günahsızların sığındığı bir yurt olduğunu vurguladı.

- "Hiçbir ihanet hedefine ulaşamayacak"

Türkiye'nin sadece sınırlarında değil bölgesinde ve küresel dünya ölçeğinde hakkı tutan ve maliyeti ne olursa olsun bu duruşundan vazgeçmeyen onurlu duruşun temsilcisi olduğunu dile getiren Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Şüphesiz ki bunun maliyeti de bütün bu ihanet odaklarının, uzantılarının maşaları olan terör örgütlerinin hedefi haline, ülkenin huzur ve güvenini tehdit edecek bir terör belasıyla karşı karşıya gelmektir. Kim nereden gelirse gelsin kahramanların iradeleri karşısında yok olup gidecektir. Teröristlerin hak ettiği cezaya çarptırılıyor. Hiçbir ihanet iş birliği ve onların arkasındaki hiçbir güç hedefine ulaşamayacak."

Güvenlik korucularının terör örgütünün ihanetine ve bu milletin geleceğine kastetmesine karşı en büyük kalkan ve güç olduğunu ifade eden Güzeloğlu, "Şüphesiz her geçen gün gelişen ve güçlenen bu ülkede, kazandığımız bu huzur ve güven ortamında korucularımızın ortaya koyduğu kahramanlıklar hiç unutulmayacak. Her an ve her zaman hayırla, duayla ve şükranla hatırlanacak." diye konuştu.

- "Onların yaktıklarının daha iyisini inşa ediyoruz"

Terör örgütünün destekçileri ve iş birlikçilerinin adalet karşısında hak ettiği cezaya çarptırıldığını vurgulayan Güzeloğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Diyarbakır dahil her bir beldeye, ihanetin engellediği ve önlediği hizmetleri götürdüğümüz bir dönemdeyiz. Onların yıktıklarını yapıyoruz, onların yaktıklarının daha iyisini inşa ediyoruz. Çünkü bizim işimiz hem gönülleri yapmak hem de hizmet yapmak. Onların işi ise yakmak ve yıkmak. Onların beslendiği kaynak bu. Onlar iyinin, güzelin ve hayrın değil, şerrin, kötülüğün ve ihanetin yanındalar. Batılı temsil ediyorlar ama bilin ki her zaman hak batılı yenecektir ve yendi de."

- "Burası Kürtlerin, Zazaların, Türklerin, Arapların herkesin şehridir"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de terör örgütü PKK'nın bölgede kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden katliam yaptığını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu katliamların izlerinin görülmesinin mümkün olduğuna işaret eden Sözen, "Böyle bir ortamda ya bu 3-5 çapulcuya teslim olacak ya da ay yıldızlı bayrağımızı gönderden indirmemek, ezanımızı susturmamak, şeref ve onurumuzu çiğnetmemek üzere bu görevi seçecektik. Allah'a şükürler olsun ki 35 yıllık zaman zarfı içerisinde bin 800 şehit, 3 binin üzerinde gazi verme pahasına safımızı net bir şekilde devletten yana aldık." şeklinde konuştu.

Kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiklerine işaret eden Sözen, bundan sonra da en iyi şekilde görevlerini sürdüreceklerini aktardı. Sözen, şunları kaydetti:

"Birileri bizlerin adına bu bölgenin temsilcisi olduğunu, Kürt halkının temsilcisi olduğunu iddia ederek ortaya çıkıp bizim kanımız üzerinden, irademiz üzerine ipotek koymak suretiyle siyaset yapmaya çalışıyor. Burası Kürtlerin, Zazaların, Türklerin, Arapların herkesin şehridir. Bizim adımıza hiç kimse siyaset yapma hakkına ve hukukuna sahip değildir. Onlar PKK terör örgütüne ve onları kumanda edenlere maşalık ve piyonluk etmektedirler. Sizler Kürt halkının düşmanısınız, hainsiniz, alçaksınız ve kalleşsiniz."

Kongrede Sözen, yeniden genel başkanlığa seçildi.

Kongreye, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, AK Parti teşkilatlardan sorumlu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak ve güvenlik korucuları katıldı.