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Şehit uzman çavuşun kimliği belirlendi
Sakaryalı olan Özdemir'in ailesine acı haber askeri yetkililerce verildi.
Kuzey Irak'ta görevi sırasında arama tarama sonucu mayının patlamasıyla Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir şehit oldu. Sakaryalı olan Özdemir'in ailesine acı haber askeri yetkililerce verildi.
Edinilen bilgilere göre, Hakkari'de bulunan birlikte görevli olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir, Kuzey Irak'ta yapılan arama tarama faaliyeti sırasında mayının patlaması sonucu şehit oldu. Sakaryalı olduğu öğrenilen Özdemir'in Hendek ilçesine bağlı Aktefek Mahallesinde ikamet eden ailesine acı haber askeri yetkililerce verildi.
Öte yandan, şehit Özdemir'in babasının vefat ettiği ve kendisinin de bir ay önce evlendiği öğrenildi.
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