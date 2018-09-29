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Ege sahillerinde deniz keyfi
Orta Akdeniz'de oluşan ve Türkiye'nin batı kıyılarını etkilemesi beklenen fırtınanın yön değiştirdiğini duyan Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk yaşandı.
Termometrelerin 25 dereceyi gösterdiği Didim ilçesinde yerli ve yabancı turistler Altınkum sahiline akın etti.
Güneşli havanın tadını çıkaran turistler, denize girerek serinledi.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz, Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın kenti etkileme ihtimalinden dolayı vatandaşın tedirgin olduğunu belirterek, "İnsanlar baya bir endişeliydi fakat son açıklamalarda fırtınanın yönünün değiştiği belirtilince vatandaş rahatladı ve plajlara koştu. Şu anda ilçemizdeki büyük otellerde de yaklaşık yüzde 80'lik bir doluluk söz konusu." dedi.
Kuşadası ilçesinde ise Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Milli Parkı'ndaki koylar ve halk plajları vatandaşların tercih ettiği yerler oldu.
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