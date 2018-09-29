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Kayseri'de Roma dönemine ait hançer ele geçirildi
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait hançer ele geçirildi.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait hançer ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, T.K'de tarihi hançer olduğu bilgisine ulaştı.
T.K'nin evine düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kabzesi işlemeli hançer ele geçirildi.
T.K. gözaltına alındı.
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