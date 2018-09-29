Atıl durumdaki arazi millet bahçesine dönüştürüldü

Van'ın Gürpınar ilçesinde inşa edilen "Gürpark Millet Bahçesi" törenle açıldı.

İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından ilçenin çehresini değiştiren Gürpınar Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında önemli hizmetler gerçekleştirdi.

Belediye tarafından ilçe girişinde atıl durumdaki 100 dönümlük alanda inşa edilen ve içerisinde macera parkı, paintball, okçuluk alanı, uzay gözlemevi, at çiftliği, spor alanları, dev çocuk oyun grupları, restoran, kay kay alanı, kafe, kır kahvesi ve park alanlarının bulunduğu Gürpark Millet Bahçesi, çocuğundan yaşlısına kadar her kesime hitap ediyor.

Halk oyunları gösterisi ile başlayan parkın açılış töreninde konuşan Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Gürpınar'da yapılan tüm çalışma ve hizmetlerden dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Doğramacı'yı tebrik etti.

Bu zor dönemde böyle vazifeleri yerine getirenlerin vatanına, milletine, devletine çok güzel hizmetler ettiğini belirten Baygüven, "Devletimizin ne kadar güçlü ve kararlı olduğunu, devletimizin aslında bütçesiyle, gücüyle ne kadar güzel hizmetler yapabileceğini bu hizmet gösteriyor. Bu hizmetin hem Gürpınar'a hem de Van'a hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Doğramacı ise parkı sadece Gürpınarlılar için değil tüm Vanlılar için yaptıklarını vurguladı.

İlk göreve geldiğinde "Van'a akan bir Gürpınar değil, Gürpınar'a akan bir Van" sloganı ile işe başladıklarını anlatan Doğramacı, şöyle konuştu:

"Biz aynı zamanda çalışmalarımızı 'Türkiye'yi Gürpınar'a nasıl akıtabiliriz?' düşüncesiyle yürütmeye çalıştık. Bu projelerimizinden biri de 4 Ekim'de ilçemizde gerçekleştireceğimiz 'Kırkpınar'dan Gürpınar'a' programımız. Amacımız bu etkinlikleri kalıcı hale getirip, her yıl Türkiye'nin bir ucundan insanların Gürpınar'a gelmesini sağlamak. Bu park ilçemiz için gerçekten çok büyük bir ihtiyaçtı. Çünkü insanların aileleriyle gidip, dinlenip, eğlenebilecekleri bir alan bulunmuyordu."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da millet bahçesinin hem küçükler hem de büyükler için önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Battal, "Bizim şehirlerimize kavga, kaos değil, bizim şehirlerimize birlik, beraberlik ve bu güzel yatırımlar yakışır. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, ailemizle rahat bir şekilde gelip, çayımızı, kahvemizi yudumlarken bir taraftan da yemeğimizi yiyip ailemizle eğlenip, huzur içerisinde evimize dönmemiz gerekiyor. Zaten şu anda bahsettiğimiz günleri yaşıyoruz. İnşallah artık her şey daha da güzel olacak." ifadesini kullandı.

AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Halit Toktaş da herkesin ailesiyle gelip parkta rahatlıkla gezip, stres atıp, keyifli zaman geçirebileceğini dile getirdi.

Toktaş, "Burada daha önce de bir belediye vardı. Burada belediyenin PKK'nın kampları ve mezarlarının yapıldığı yere giden paralarının, halkın hizmetine dönmesinin bir örneğini görüyorsunuz. İnşallah ilçedeki bu yatırımlar hız kesmeden sürecek. Gürpınar'da ilk defa halkın parası halkın hizmetine harcanmıştır." dedi.

Programda parkın binicilik bölümünde Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türkleri, "Buzkaşı" oynadı.