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Belediye Başkanı: Seni bulmak boynumun borcu olsun

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu: - "Bunu yapan kişi, sen ne Kırklarelilisin, ne Trakyalısın ne de insansın. Senin tek yaptığın şey atmosferi kirletmek, seni bulmak benim boynumun borcu olsun"
29 Eylül 2018 17:51
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Belediye Başkanı: Seni bulmak boynumun borcu olsun

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, bir köpeğin okla vurularak öldürülmesine ilişkin, "Emniyet Müdürlüğümüz gerekli araştırmaları yapıyor." dedi.

Vali Bilgin, Topçu Baba Dergahı Kültür ve Cemevi açılışı programının ardan gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sabah bir köpeğin okla vurularak öldürüldüğünü öğrendiklerini söyledi.

Olayın çok acı olduğunu ifade eden Bilgin, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kent olarak çok büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını dile getiren Bilgin, "Emniyet Müdürlüğümüz gerekli araştırmaları yapıyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı. Sonuç alıncaya kadar çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise sosyal medya hesabından, olayı kınadı.

"İnsan olabilmek için yalnızca ellere, kollara, gövdeye ve kafaya sahip olmak yetmez, şefkat, merhamet, onur ve sevgi gerekir" diyerek olaya tepki gösteren Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Bu buzlanmış görüntüdeki 10 gün önce 9 tane yavru doğurmuş köpeğimizi sabah okla vurulmuş bir şekilde sokakta bulduk. Diyecek söz bulamıyorum...Yavrularını bakımevimize aldık, biz büyüteceğiz. Bir çift lafım da bunu yapan kişiye, sen ne Kırklarelilisin, ne Trakyalısın ne de insansın. Senin tek yaptığın şey atmosferi kirletmek, seni bulmak benim boynumun borcu olsun."

- Hayvanseverler şikayetçi oldu

Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri de konu hakkında polis merkezine şikayette bulundu.

Dernek başkanı Yüksel İbrikçi, şikayet dilekçesini verdikten sonra polis merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında yeni anne olan bir köpeğin okla öldürülmesine sessiz kalmayacaklarını bildirdi.

Suçlu ya da suçluların acilen bulunarak cezalandırılmasını istediklerini vurgulayan İbrikçi, çok üzgün olduklarını kaydetti.

İbrikçi, suçlu ya da suçluların bulunması için yoğun çaba gösteren eden emniyet güçlerine teşekkür etti.

Yavruların bir an önce sahiplenilmesi gerektiğini dile getiren İbrikçi, yavruların yaşamalarını istediklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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