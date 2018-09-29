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Yalova'da 25 metre çekilen deniz eski haline döndü
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilen deniz eski haline döndü.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilen deniz eski haline döndü.
Denizin normale dönmesiyle karaya oturan kayıklar ve açığa çıkan yosunlar yeniden suyla buluştu. Deniz çekilmesini görmek isteyenler sahile geldiklerinde durumun normale döndüğünü gözlemledi.
İlçe sakinlerinden Sevim Bilen, AA muhabirine, 29 yıldır yaşadığı Çiftlikköy'ün sahilinde sabahları genelde yürüyüş yaptığını belirterek "Böyle bir hadiseyi hiç görmedim. Şimdi de normale dönmüş, şaşkınız." diye konuştu.
Çiftlikköy ilçesindeki sahil şeridinde geçen hafta deniz yaklaşık 25 metre çekilmiş, limandaki bazı kayıklar karaya oturmuş, yosunlar açığa çıkmıştı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, çıkan bazı söylentiler üzerine olayın depremle ilgisi bulunmadığını, meteorolojik bir durum olduğunu duyurmuştu.
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