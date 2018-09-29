Otoparklarda hiç yer kalmadı! Halk teyakkuza geçti

Akdeniz üzerinde toplanmaya başlayan ve 'Tropik fırtına' adı verilen kasırganın Türkiye'yi vurma ihtimali üzerine kriz masaları oluşturuldu. Kamu kurumları ile belediyeler tüm ekipmanlarıyla önlem aldı. Personelin izinleri kaldırıldı. Fırtınayı bekleyen vatandaşlar da evlerinin balkonlarında aldıkları önlemlerin yanı sıra araçları için kapalı otoparkları tercih etti. Kentte Büyükşehir Belediyesi'ne ait olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark alanı bulunduğu öğrenildi. Bu otopark alanları günler öncesinden doldu. Yer bulma ya da yer açılacağı umuduyla otoparklar önünde vatandaşlar araçlarıyla kuyruk oluşturdu. Alsancak semtinde otopark işleten Ergün Emişen, fırtına beklentisiyle otoparklarında yer kalmadığını belirterek, "Fırtına söylentisi çıktığından beri otoparkımız sürekli doldu. Geçen haftalara göre doluluk oranlarımız da arttı. Önceki haftalarda gündüz saatlerinde yüzde 40 dolayında olan doluluk durumumuz şimdi yüzde 90'lara çıktı. Akşam saatlerinde zaten yer bulunmuyor" dedi. Otoparkı tercih eden araç sahiplerinden Necdet Şişman ise "Fırtına çıkacağı haberlerinden sonra sokak aralarını ya da bina önlerini tercih etmedim. Aracımı güvenli olacağı için açık otoparka bıraktım. Hafta sonu da burada kalacak. Ben fırtına geçene kadar toplu taşıma araçlarını tercih edeceğim" dedi.

METEOROLOJİ'DEN DE FIRTINA AÇIKLAMASI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre tahminlerde değişikliğe gidildiği. Yenilenen tahminlere göre, fırtınanın Yunanistan üzerinden Ege Denizi'ne kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesinin beklendiği ifade edildi. Buna göre, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de beklenilen rüzgar şiddeti ile yağış miktarının bir miktar azalmasının beklendiği, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de pazar günü rüzgar hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise metrekareye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği öğrenildi.

KOCAOĞLU TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Twitter hesabından "İzmir'de beklenen şiddetli fırtınanın gücü azalıyor ve son duruma göre yönü de değişiyor. Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Fırtınanın tekrar yön değiştirmesi ve hızını artırması ihtimaline karşı gerekli tedbirlerimizi aldık. Tüm ekiplerimiz görev başında" mesajını paylaştı.

AKUT EKİPLERİ DE ALARMA GEÇTİ

Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınaya karşı olası yardım taleplerini yerine getirebilmek için AKUT gönüllüleri de harekete geçti. AFAD'ın İzmir ve Kuşadası ekiplerinin sorumluları, oluşturulan kriz merkezlerinde her an müdahale için hazır bekleyeceklerini ifade etti.

Yunanistan üzerinden gelerek Ege'yi kuvvetli etkilemesi beklenen 'tropik fırtına'ya karşı, kamu kurumları ile belediyelerin aldıkları önlemlerin yanı sıra gönüllülerden oluşan arama ve kurtarma birimi AKUT da harekete geçti. İzmir'de AKUT ekipleri, kendilerine Karabağlar Belediyesi tarafından tahsis edilen eski pazar yerindeki alanda toplanacak. Yaklaşık 40 kişilik ekip, burada vatandaşların olası yardım çağrılarına cevap verecek. AKUT İzmir Ekibi Operasyonel Birim Sorumlusu Murat Aras, "Sarı alarm durumundayız. Bozyaka'daki pazar yerinde bulunacağız. Kriz merkezimiz orada olacak. Operasyon ekiplerimiz tüm araçlarımızla hazır bekleyeceğiz" dedi.

AKUT Kuşadası Sorumlusu Tunç Tuncer de Kuşadası Belediye otoparkında kendilerine ait konteynerde tüm ekipmanlarını tamamladıklarını, hem denizde hem de karada mobil ekiplerle olası operasyonları yöneteceklerini söyledi.

AYDIN'DA FIRTINA ÖNLEMLERİ

Aydın'da beklenen fırtına ve sağanak yağmur öncesi vatandaşlar çeşitli tedbirler alırken, ilin 600 kapasiteli tek kapalı otoparkı yüzde 80 oranında doldu.

Aydın'ın da içinde yer alacağı birçok ili etkilemesi beklenen fırtına ve yağmur öncesi vatandaşlar, çeşitli tedbirler alıyor. Balkon ve teraslarda düşebilecek veya uçabilecek saksı, masa, sandalye gibi eşyalar daha korunaklı yerlere alındı. Ayrıca araçlarının zarar görmemesini isteyen vatandaşlar, ilin 600 kapasiteli tek kapalı otoparkının yüzde 80'ini doldurdu. Otopark işletmecisi Mehmet Gök, normal zamanda yüzde 40, en fazla yüzde 50 dolulukla hizlet verdiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Biz duruma göre aralardaki boşlukları da doldurarak 750 araç kapasitesine kadar çıkarabiliriz. Arayanlara otoparkta yer olmadığını söylüyoruz. Şu an için kapasitemizin yüzde 80'i dolu durumdadır. Pazar günüde gelecek araçları, dışarıda bırakmamak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Olası şiddetli yağmur için kum torbaları getirdik. Hazırlıklarımızı yaptık. Herhangi bir şekilde sıkıntılı bir durum olmayacağını düşünüyoruz. Kum torbalarını otoparkın giriş ve çıkışlarına koyarak, yağmur sularını engellemeye çalışacağız."

Olası afet öncesi hazırlık yapan vatandaşlardan Dicle Derindere, "Balkondaki eşyaları kaldırdık. Aracımızı da kapalı otoparka bırakacağız. Pazar günü çok dışarıya çıkmamayı düşünüyoruz" dedi. Bir diğer vatandaş Adem Avşar ise "Tedbirimizi aldık. Evin balkonundaki eşyaları ve fırtınada uçabilecek eşyaları topladık. Aracımızı kapalı otoparka alacağız" dedi.

EDİRNELİLER FIRTINAYA KARŞI ANONSLARLA UYARILIYOR

Edirne'de Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtına öncesi Edirne'de belediye vatandaşları sık sık anonslar yaparak uyardı ve gerekli önlemleri almasını istedi. Belediye tedbir amaçlı Meriç Nehri kıyısındaki Kent Ormanı'nı da kapattı.

Yunanistan üzerinden yarın yurda giriş yapması beklenen ve Ege'nin yanı sıra Edirne'de de şiddetli yağışla birlikte görüleceği bilirtilen fırtına nedeniyle önlemler alınıyor. Edirne Belediyesi, Meriç Nehri kıyısında bulunan Kent Ormanı'nı fırtına nedeniyle olası ağaç devrilmelerine karşı geçici olarak kapatı. Belediye yetkilileri, vatandaşların can ve mal emniyeti açısından ormanlık alanda bulunmamalarını istedi. Belediye ses yayın cihazından sık sık anonslar yaparak vatandaşlar, önlem alması ve dikkatli olmaları yönünde uyarılıp, şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, ilimizde 30 Eylül sabah saatlerinden itibaren tropikal fırtına beklendiği ve 1 Ekim 2018 sabah saatlerine kadar süreceği, ayrıca ilimizde 30 Eylül hazar günü kuvvetli yağış beklendiği bildirilmiştir. Fırtınaya karşı dikkatli olunarak, uçabilecek her türlü eşyanın sabitlenmesi veya açıkta bırakılmaması, ayrıca aşırı yağışlara karşı can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınması halkımıza önemle duyurulur."

Edirne'de bugün hava sıcaklığı 18 derece olurken, vatandaşlar ve esnaf da yarın beklenen fırtına için önlemlerini almaya başladı. Özellikle hafta sonlarında Yunan ve Bulgar turistlerin yoğun olarak alışverişe geldiği kentte esnaf, hazırlıklarını tamamladıklarını ve durumu göre hareket edeceklerini söyledi. Kentte seyyar satıcılık yapan Osman İlketi, bugün çalıştığını ancak fırtına nedeniyle yarın çıkmayacağını belirterek, "Çok büyük bir fırtına varmış. Bugün bir parça ekmek aldık, yarın da çıkmamaya karar verdim" dedi.

Edirneli ciğerci Bahri Dinar, fırtına için tüm önlemlerini aldıklarını, işyerinde uçabilecek malzemeleri kaldırdıklarını belirterek, "Türkiye'de ilk kez karşılaşacağımız bir fırtına ile karşı karşıyayız. Biz lodos, karayelle büyüdük ama bilmediğimiz bir fırtına geliyor. Uçacak olan malzemeleri kaldırdık, diğerlerini ise iplerle bağladık" dedi.