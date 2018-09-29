1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara Valiliği'nden 'sarık' iddiasına ilişkin açıklama

Ankara Valiliği, Yenimahalle'deki Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulunda sarıklı cübbeli ders yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
29 Eylül 2018 18:18
Yazdır
Ankara Valiliği'nden 'sarık' iddiasına ilişkin açıklama

Ankara Valiliği, Yenimahalle'deki Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulunda sarıklı cübbeli ders yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, haberde ismi geçen ve derslere girdiği iddia edilen kişinin sosyal bir etkinlik sebebiyle okulda bulunduğunu ve derslere girmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Ankara Valiliği, Yenimahalle'de Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu ile ilgili bir gazetede "Sarıklı cübbeli ders" başlığıyla yapılan haberdeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının çocukları dini tarikat ve cemaatlere teslim ettiği, yetkisiz kişilerin derse girdiği, bir sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu başkanı tarafından çocuklara değerler eğitimi adı altında söyleşi gerçekleştirildiği, bu kuruluşun yönetim kurulu başkanının geçmiş dönemlerde Okul Aile Birliği Başkanlığını yürüttüğü, okulda velilerle dini içerikli etkinlikler düzenlendiği ve söz konusu okulun çökme riski olduğu, binanın altında su biriktiği, müfettişler tarafından hazırlanan raporun baskılar sebebiyle Ankara Valiliğine gönderilmediği, dolayısıyla öğrencilerin risk altında olduğu iddia edildiği belirtildi. İddia edilen konularla ilgili olarak valilik tarafından inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yenimahalle Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulunun 2014 yılında Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ahmedi Kudusi Ömer Erdoğan Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında imzalanan ve Yenimahalle Kaymakamlığı tarafından onaylanan protokol çerçevesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında açıldığı, haberde geçen okul binasının iki ayrı bağımsız bölümden oluştuğu, bir bölümünde İmam Hatip Ortaokulunun, diğer bölümde ise Kur'an kursunun faaliyet gösterdiği, bölgedeki okul ihtiyacını karşılamak amacıyla yatırım programına alınan okul inşaatının devam ettiği, 2019-2020 eğitim öğretim yılında tamamlanmasının öngörüldüğü ve yeni okula Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulunun da taşınacağı, kadrolu öğretmenler dışında yetkisiz kişilerin derse girdiği iddiasının da doğru olmadığı, derslere kadrolu öğretmenlerin girdiği ve okulda öğretmen ihtiyacının bulunmadığı, haberde ismi geçen ve derslere girdiği iddia edilen kişinin sosyal bir etkinlik sebebiyle okulda bulunduğu ve derslere girmesinin söz konusu olmadığı, okul binasının çürük olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve 2017 yılında görevlendirilen teknik ekibin binanın sağlam olduğu ve herhangi bir risk olmadığı yönünde rapor verdiği anlaşılmıştır. Habere konu olan iddialarla ilgili olarak Valiliğimizce yeniden inceleme başlatılmıştır."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 24,511 defa okundu. 16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
McKinsey kararı polemik oldu, Bakanlık 'icra yetkisi yok' dedi
30 Eylül 2018 08:55		 CHP'de aday listelerinde 'fermuar sistemi'
30 Eylül 2018 08:30
AK Parti'den af teklifi için üç aşamalı strateji
30 Eylül 2018 08:10		 Suriyeliler artık geri dönmeye başladı
30 Eylül 2018 08:00
MHP'de kamp gündemi ittifak
30 Eylül 2018 07:35		 Memura ödenen taltif ve ödül tutarları ne kadar arttı?
30 Eylül 2018 07:30
Adaylara MHP tavsiyesi: Traş olun, gülümseyin...
30 Eylül 2018 06:50		 Hacca gittiler dönemediler, Bakanlık devrede
30 Eylül 2018 06:40
30 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları
30 Eylül 2018 00:04		 Eski AB Bakanı Bağış'tan Euro 2024 yorumu
29 Eylül 2018 22:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye
Fiyatı 3 ayda 2'ye katlandı! Çöpte bile kalmadı
Suriyeliler artık geri dönmeye başladı
Evde 3 dil öğrendi 5 bin şarkı çevirdi
AK Parti'den af teklifi için üç aşamalı strateji
30 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları
Memura ödenen taltif ve ödül tutarları ne kadar arttı?
Su tankında ölüm! 13 gün dayanabildi
Parkta nöbet tutan teyze altınlarına kavuştu
CHP'de aday listelerinde 'fermuar sistemi'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doğalgazı alamazsak halkımı neyle ısıtacağım 1
egzozcu 1
tsk'nın kadın pilot almıyoruz açıklaması 2
çekirdek çitleyen makine 2
Meslegini her firsatta göze sokan insan 7
ankara 1
akp-pdy 1
Boyunu aşmak 3
dolar 1
Umudunu Kaybetme 3
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin polis alınacak
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İdil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kazancı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kurulu 25 uzman yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sırac Eğitim Kurumları Sınıf ve İngilizce Öğretmeni Alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam