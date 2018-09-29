Ankara Valiliği'nden 'sarık' iddiasına ilişkin açıklama

Ankara Valiliği, Yenimahalle'deki Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulunda sarıklı cübbeli ders yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, haberde ismi geçen ve derslere girdiği iddia edilen kişinin sosyal bir etkinlik sebebiyle okulda bulunduğunu ve derslere girmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Ankara Valiliği, Yenimahalle'de Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu ile ilgili bir gazetede "Sarıklı cübbeli ders" başlığıyla yapılan haberdeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının çocukları dini tarikat ve cemaatlere teslim ettiği, yetkisiz kişilerin derse girdiği, bir sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu başkanı tarafından çocuklara değerler eğitimi adı altında söyleşi gerçekleştirildiği, bu kuruluşun yönetim kurulu başkanının geçmiş dönemlerde Okul Aile Birliği Başkanlığını yürüttüğü, okulda velilerle dini içerikli etkinlikler düzenlendiği ve söz konusu okulun çökme riski olduğu, binanın altında su biriktiği, müfettişler tarafından hazırlanan raporun baskılar sebebiyle Ankara Valiliğine gönderilmediği, dolayısıyla öğrencilerin risk altında olduğu iddia edildiği belirtildi. İddia edilen konularla ilgili olarak valilik tarafından inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yenimahalle Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulunun 2014 yılında Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ahmedi Kudusi Ömer Erdoğan Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında imzalanan ve Yenimahalle Kaymakamlığı tarafından onaylanan protokol çerçevesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında açıldığı, haberde geçen okul binasının iki ayrı bağımsız bölümden oluştuğu, bir bölümünde İmam Hatip Ortaokulunun, diğer bölümde ise Kur'an kursunun faaliyet gösterdiği, bölgedeki okul ihtiyacını karşılamak amacıyla yatırım programına alınan okul inşaatının devam ettiği, 2019-2020 eğitim öğretim yılında tamamlanmasının öngörüldüğü ve yeni okula Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulunun da taşınacağı, kadrolu öğretmenler dışında yetkisiz kişilerin derse girdiği iddiasının da doğru olmadığı, derslere kadrolu öğretmenlerin girdiği ve okulda öğretmen ihtiyacının bulunmadığı, haberde ismi geçen ve derslere girdiği iddia edilen kişinin sosyal bir etkinlik sebebiyle okulda bulunduğu ve derslere girmesinin söz konusu olmadığı, okul binasının çürük olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve 2017 yılında görevlendirilen teknik ekibin binanın sağlam olduğu ve herhangi bir risk olmadığı yönünde rapor verdiği anlaşılmıştır. Habere konu olan iddialarla ilgili olarak Valiliğimizce yeniden inceleme başlatılmıştır."